打造家门口的“健身房”

浙江省杭州市淳安县千岛湖镇里杉柏体育运动公园，每日都迎来络绎不绝的健身人群。这是一座集体育、文化和休闲功能于一体的嵌入式体育公园，内含门球场、足球场、篮球场等各种场地设施，满足不同人群多样化的运动和休闲需求。据介绍，该县已建成嵌入式体育场地906片、总面积达36.3万平方米，人均体育场地面积4.91平方米，持续保持全省领先。

作为杭州西部生态屏障，淳安县近3年累计盘活157.12万平方米闲置土地，将体育设施嵌入社区、公园绿地、滨水绿道等区域，打造了东方海岸运动公园、网球公园等4个市级标杆项目。政府累计投入1.5亿元专项资金，建成718处健身苑点，实现行政村体育设施全覆盖。

在运营管理方面，淳安县制定了“一场地一方案”政策，提升场地管理效能；通过“杭州体育在线”数字化平台，实现480个场地智能预约。

“我们不仅建场地，更培育健身氛围。”淳安县体育局负责人介绍，全县建立基层体育委员工作机制，设立1个基层体育委员工作总站和23个乡镇工作分站，先后组织开展全民健身赛事活动进村（社区）2000余场。淳安县还创新“体育+湖畔康养”模式，积极开展体养融合；大力引导体育赛事资源下沉，拓展乡村旅游业态。2024年，全县实现体育旅游消费19.33亿元。

“这里的公园变化蛮大的，环境更整洁了、运动场所更多了，每天出来散步像是在旅游，住在附近很开心。”淳安县千岛湖镇施家塘社区居民卢竹凤说。

《 人民日报 》（ 2025年04月18日 08 版）