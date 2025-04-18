推动人工智能更好服务人民健康（无影灯）

通过一声咳嗽可以“听”出是不是罹患肺癌；借助大模型设计新型高强度蛋白质黏合剂，帮助发现新药、开发生物传感器……这些曾经被认为像天方夜谭一样的桥段，如今正在成为现实——人工智能以前所未有的速度改变人们的传统认知，在医疗领域，越来越多的新探索，已经成为开启人类健康新篇章的重要工具。

市场机构预计，到2025年末，全球人工智能应用市场总值将达1270亿美元，其中医疗行业将占总规模的1/5。广阔的市场前景催生了人工智能在医疗领域的诸多应用。近年来，在应急救治、远程会诊、检查检验、临床辅助诊断决策、公共卫生服务、医院管理等方面，人工智能应用正在加速推开，以“互联网+”促进人民健康服务提档升级已经成为各方共识。

“10万个小时成就一个好医生”，这句医学领域被广泛认同的话，在人工智能强大的学习能力面前已经不再绝对。比如，在影像科室，基于深度学习算法，人工智能阅片技术通过大量医学图像数据训练，具备识别、分析、诊断病灶的能力，大大提升了诊断效率。目前，上海瑞金医院“胸部肺结节CT辅助诊断应用”已广泛覆盖超过80%的病例，将原本7分钟的诊断时间缩短至2分钟；冠状动脉CT血管成像辅助诊断的应用将诊断时间从25分钟缩短至3分钟。不仅如此，世界首例脊柱椎板机器人自主识切手术、全球首例介入手术机器人脑动脉取栓、全球首例智能化骨盆骨折复位机器人等突破手术技术在我国完成，也标注了人工智能医疗领域的“中国贡献”。

人工智能的应用，已经让重复性、简单的医疗活动有了更好的替代，但毋庸讳言，也给医疗活动带来了新的隐忧。

智慧医疗依赖于物联网、大数据、云计算，数据采集能否精准、网络传输是否稳定等诸多因素，都会对医疗行为链条中的人工智能应用带来深刻的影响。医疗行为人命关天，稍有差池，就可能带来严重后果。智慧医疗建设产生海量数据，信息安全风险指数高，患者隐私保护需要特别留意。与此同时，智慧医疗成为辅助手段后，医疗责任如何厘清也成为难题。同样值得关注的是，人工智能在医疗领域应用，还可能引发医学伦理等一系列问题。破解这些难题，既需要各方主管部门携手制定政策规范，也需要行业协同治理，共同推动人工智能医疗应用健康发展。

2021年，世界卫生组织发布了《卫生健康领域人工智能伦理与治理指南》，提出保护人类自主权、促进人类福祉和安全以及公共利益等六大原则。近年来，国内相关部门也在着手出政策、定规则，在不同的文件中体现对人工智能医疗领域应用的要求。比如，2023年12月，国家卫生健康委在《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》中明确提出，“推动人工智能辅助诊断技术在县域医共体内的应用”“加强网络信息安全”；去年2月，国家卫生健康委《关于加强医疗监督跨部门执法联动工作的意见》中，提出“借助大数据、云计算、互联网、人工智能等新兴技术，利用已有信息系统和数据资源，收集、整合、分析医疗监督业务关键信息，加强业务协同，打通信息壁垒，实现数据共享互通，破除‘信息孤岛’”。但目前看，由于人工智能在医疗领域的应用涉及的行业、条线较多，发展速度超出预期，还有不少层面存在法律制度的空白，亟待梳理相关问题，早日给出完备的规范和指导。

无论是传统医学还是人工智能应用于医学，目的都应该是为人民群众提供更加优质、高效的医疗服务。期待法律规范与政策支持同步到位，让行业技术更为成熟，推动人工智能更好服务人民健康。

《 人民日报 》（ 2025年04月18日 19 版）