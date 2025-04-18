春天喝点玫瑰陈皮茶，疏肝理气健脾胃（服务窗）

春季，阳气上升，万物复苏，人体的脾胃功能随之活跃，但也易受外界影响而出现问题。

在中医理论中，脾胃有着极其重要的地位，被称为“后天之本”，脾胃功能的强弱，直接关系到人体生命的盛衰。调养好脾胃，对于增强身体免疫力、保持身体健康至关重要。近日，北京中医药大学东直门医院主任医师龚燕冰，结合春季养生特点，分享调养脾胃的中医小妙招。

中医理论讲究顺应四时养生，调养脾胃也应顺时而为。龚燕冰认为，春季调理脾胃，有季节特点。春天肝气升发，会对人的情绪有所影响，可能会出现肝气郁结，会导致脾气不足。

中医理论认为，肝主疏泄，助脾运化。肝的疏泄功能正常，则气机调畅，能促进脾胃的升降运动，使脾的运化功能得以正常发挥，有助于食物的消化和吸收。当肝失疏泄，肝气郁结，气郁化火，可横逆犯脾，影响脾的运化功能，出现腹痛、腹泻等症状，称为“肝木乘脾土”。如肠易激综合征，常因情绪波动而导致腹痛、腹泻加重，与肝郁脾虚有关。

所以，春季养生要注意疏肝理气。为此，龚燕冰推荐一款玫瑰陈皮茶，用玫瑰花3—5朵、陈皮3—5克。玫瑰花可疏肝解郁、理气活血；陈皮能理气健脾、燥湿化痰。在春季，代茶饮能疏肝理气、健脾中和。

小米是一种养脾胃很好的食材。日常生活中，常听说喝点小米粥养养胃，这是有一定道理的。龚燕冰建议，在熬煮小米粥时，可以加入适量南瓜、红薯等，通过食补方法养脾胃。同时，避免过多摄入生冷、油腻、辛辣等刺激性食物，以免损伤脾胃。

调养脾胃可以通过穴位按压来实现。龚燕冰建议，按压足三里和三阴交两大穴位。足三里是足阳明胃经的主要穴位之一，在中医理论中，足三里具有调节脾胃、增强免疫力的功效；三阴交是肝、脾、肾三经的交会穴，既能健脾益气，又能疏肝理气、养血柔肝，可按揉此穴，以调和肝脾。一般而言，每个穴位按摩2—3分钟，每天2—3次，以局部酸胀为度，但穴位按摩仅能起到辅助缓解作用，若脾胃相关症状严重，应及时就医治疗。

调理脾胃，还可用推腹的方法。推腹能够健脾胃，增强脾胃的运化功能，使胃口大开，缓解厌食症状。同时，推腹还可以促进脾胃的血液循环，加快脾胃运化，从而促进肠胃蠕动，使食物中的营养更好地被吸收和利用。用手指、手掌、拳头皆可推腹。具体而言，由心窝向下推至小腹。每天早上起床前推一次，晚上睡前推一次。

《 人民日报 》（ 2025年04月18日 17 版）