直播预告：科学防治前列腺癌 抢占防治黄金期

国家癌症中心2024年发布数据显示，前列腺癌作为男性生殖系统较为常见的恶性肿瘤之一，其发病率已位居我国男性恶性肿瘤的第6位。我国前列腺癌的发病率表现出快速且持续的上升趋势，“高增长”与哪些因素有关？如何提高前列腺癌患者的生存质量？该如何科学预防疾病的发生？

4月21日（周一）15:00-16:00，北京大学泌尿外科研究所副所长何志嵩、北京医院泌尿外科主任刘明将做客“人民好医生”客户端直播间，与大家分享前列腺癌防治相关的科普知识。

专家简介

何志嵩，主任医师、教授、博士生导师，北京大学泌尿外科研究所副所长，中国医师协会泌尿外科医师分会第三届委员会副会长，中国抗癌协会男生殖系肿瘤专业委员会副主任委员，中国临床肿瘤学会（CSCO）理事会理事中国临床肿瘤学会尿路上皮癌专委会主任委员等。

刘明，主任医师、教授、北京协和医院、北京大学医学部、中国科学院大学博士生导师，北京医院泌尿外科主任、北京大学医学部教授。任中华医学会泌尿外科学分会常委中华医学会泌尿外科学分会泌尿男科工程学组组长，北京医学会泌尿外科分会常委兼秘书长，一带一路"医学人才培养联盟内镜（泌尿外科）专业委员会副主任委员，抗癌协会前列腺癌整合康复专委会副主任委员，国际泌尿外科学会（SIU）前列腺癌教育委员会委员，国际前列腺健康联盟（IAPH）委员等。

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