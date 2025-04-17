全国肿瘤防治宣传周丨总是鼻塞、流涕？鼻咽癌早期症状不容忽视

4月15日—21日是全国肿瘤防治宣传周。今年宣传周主题是“科学防癌 健康生活”。鼻咽癌的最常影响40-50岁的人群。临床上，由于鼻咽部位置隐秘，不易检查，所以漏诊的情况很普遍，许多人一经发现就已经是鼻咽癌晚期。出现哪些症状需要警惕鼻咽癌？又该如何预防？为此，人民网采访了中国医学科学院肿瘤医院院长助理、放疗科副主任易俊林。

易俊林介绍，鼻咽癌是指发生在鼻咽腔的一种恶性肿瘤，鼻咽腔位置非常隐蔽，位于脑袋的中央，借着鼻腔与外界相通。因此，鼻咽癌早期症状并不明显，易与鼻部慢性炎症性疾病混淆，鼻部症状包括鼻塞与回吸性鼻涕中带血（回涕带血）；耳部症状包括耳鸣、听力下降等，早期大多单侧为主。中晚期鼻咽癌症状会逐渐加重，常见回涕带血增多、鼻塞加重、听力下降更明显，可以出现颈部淋巴结肿大。更晚一点的阶段还会出现头疼、面部麻木、复视、吞咽困难等症状。

易俊林表示，鼻咽癌的发病涉及病毒感染、遗传、环境、生活习惯等多种因素的交互作用。其中，EB病毒（“人类疱疹病毒4型”），一种专门攻击淋巴细胞的病毒，是导致鼻咽癌发生的主要诱因。

“鼻咽癌在南方地区如广东、广西、湖南等地高发，与这部分地区传统饮食中摄入过多的咸鱼、腌菜等含亚硝酸盐的食物有关。”易俊林提到，有研究显示，这部分地区人群基因特点也更易感染EB病毒。因此，建议高发区人群定期进行‌EB病毒抗体或者EBV-DNA片段检测，有症状者及时进行‌鼻咽内镜检查，以便早发现、早诊断、早治疗。他表示，鼻咽癌是可治愈的，早期患者经精确放疗后，5年生存率可达到90-95%以上。中晚期患者通过综合治疗，生存率显著提高，部分可达长期缓解。

日常生活中应该如何预防鼻咽癌的发生？易俊林建议，注意鼻腔与口腔的个人卫生，避免或减少EB病毒感染；均衡饮食、多吃新鲜蔬果，少吃腌制类的食品；坚持锻炼身体，保证良好的生活习惯。