国家中医药管理局：我国已有1300余家二级以上公立中医院设置推拿科

发布会现场。 人民网 陈子源摄

人民网北京4月17日电 （陈子源）今天，国家中医药管理局召开“中医药与运动健康”专题发布会，介绍中医药健康养生知识，并回答媒体提问。

会上，国家中医药管理局中西医结合与少数民族医药司司长严华国表示，一直以来，国家中医药管理局高度重视运动健康的相关工作。一方面，持续加强中医院相关科室建设，发挥中医药特色优势，保障运动健康。目前，已有2000余家二级以上公立中医院设置了骨伤科、针灸科、康复科，1300余家二级以上公立中医院设置了推拿科。同时，国家中医药管理局还建设了一批国家中医优势专科，制定推广包括急性腰扭伤、膝关节创伤性滑膜炎、踝关节扭伤等在内的中医优势病种、中医诊疗方案，不断提高中医药防治诊疗运动系统相关疾病的能力和水平。

另一方面，国家中医药管理局积极发挥中医运动养生在健康促进、慢性病预防和康复中的作用。据严华国介绍，2022年，国家中医药管理局启动实施了医体融合强健行动，鼓励中医院教授传统体育项目，指导康复期病人练习适合的传统体育项目，推动传统体育项目全面融入日常生活。开展中医药文化传播行动主题活动，通过现场教学、互动体验等形式，带领群众练习八段锦、五禽戏；开展校园中医药文化主题日活动，鼓励青少年了解、练习传统体育项目。

“我们还注重加强科研支撑和人才培养，建设了全国中医运动医学中心，布局建设了相关领域重点研究室，开展中医药防治运动系统相关疾病的研究等，培养学科带头人、学科骨干和学科团队。”严华国表示，下一步，国家中医药管理局将持续提升中医药支撑和保障运动健康的能力，推进中医运动养生的科普宣传和传统体育项目的推广普及，为提升全民运动健康水平发挥中医药的作用。