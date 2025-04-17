直播预告：世界痛风日｜痛风治疗进入“长效抗炎”新时代

痛风作为一种常见的代谢性疾病，近年来发病率上升，且呈现年轻化趋势。痛风不仅给患者带来了剧烈的关节疼痛，还可能导致关节损伤、肾功能损害等严重后果。在日常生活中，痛风患者又该如何进行全病程管理，以控制病情、改善生活质量？

4月20日10:30-11:30，深大特聘教授，中华医学会内科学分会主任委员暨痛风协作组主任委员黄慈波，青岛大学代谢病研究院院长、厦门大学医学中心副主任李长贵，以及中国医师协会肾脏内科分会副会长、大连医科大学附属第一医院肾内科主任林洪丽做客“人民好医生”直播间，与大家一起分享痛风全病程管理领域的创新与实践成果，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

黄慈波，深大特聘教授，原北京医院华南医院风湿免疫科主任，中华医学会内科学分会主任委员暨痛风协作组主任委员。

李长贵，亚太痛风联盟（APGC）联合主席、青岛大学代谢病研究院院长、厦门大学医学中心副主任、厦门大学附属翔安医院内科主任。

林洪丽，中国医师协会肾脏内科分会副会长、大连医科大学附属第一医院肾内科主任。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。