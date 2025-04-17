直播预告：别让“沉默”的肿瘤偷袭你—专家详解泌尿系统肿瘤

2025年4月15日至21日是第31个全国肿瘤防治宣传周。为扩大癌症防控科普宣传，倡导每个人做自己健康的第一责任人，人民健康开展“人民好医生·金山茶花计划”系列肿瘤防治科普，邀请金山茶花计划专家做客人民好医生，围绕肿瘤防治进行系列科普，助力形成加强肿瘤防治的良好社会氛围。

4月18日15:00-16:00，人民好医生客户端邀请山东大学齐鲁医院泌尿外科主任史本康、山东大学齐鲁医院副主任医师陈守臻做客演播室，探讨泌尿系统肿瘤防治相关问题。

专家简介：

史本康，二级教授、博士生导师、山东大学齐鲁医院泌尿外科主任、山东大学前列腺疾病研究中心主任。国家卫健委微创与腔镜全国考评委员会泌尿科专业委员会副主席、中华医学会泌尿外科分会前列腺癌研究协作组副组长、中国抗癌协会男性生殖系统肿瘤专业委员会副主任委员。

陈守臻，山东大学齐鲁医院副主任医师、副教授、硕士研究生导师。中国临床肿瘤学会（CSCO）前列腺癌诊疗指南执笔专家组成员、山东省医学会泌尿男生殖系肿瘤多学科联合委员会青委组长、山东省抗癌协会泌尿男生殖系肿瘤分会青委副主委。

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