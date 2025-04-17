直播预告：为什么鼻咽癌更推荐放疗？

2025年4月15日至21日是第31个全国肿瘤防治宣传周。为扩大癌症防控科普宣传，倡导每个人做自己健康的第一责任人，人民健康开展“人民好医生·金山茶花计划”系列肿瘤防治科普，邀请金山茶花计划专家做客人民好医生，围绕肿瘤防治进行系列科普，助力形成加强肿瘤防治的良好社会氛围。

提起癌症，很多人的第一反应是手术切除。其实，并非所有的肿瘤都能通过手术治愈。比如鼻咽癌，它是一种常见的头颈部恶性肿瘤，起源于鼻咽部黏膜组织。由于它解剖位置深，并且周围毗邻许多重要的器官，手术难以切除干净。相反，鼻咽癌对射线敏感，放射治疗是其最重要的根治性治疗手段，对于早期鼻咽癌，采用单纯放射治疗可以达到根治的目的，对于中晚期鼻咽癌，采用以放疗为基础、联合化疗的综合治疗模式可以达到更好疗效、提高生存率。

4月18日14:00-15:00，中山大学肿瘤防治中心放疗科主任医师毛燕萍做客“人民好医生”客户端直播间，就鼻咽癌放疗相关话题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

毛燕萍，中山大学肿瘤防治中心放疗科主任医师、医学博士、博士研究生导师。担任国家癌症中心肿瘤单病种喉癌质控专家委员，中国医药教育协会头颈肿瘤专委会常务委员，中国临床肿瘤学会（CSCO）鼻咽癌专家委员会委员，广东省临床医学学会头颈肿瘤综合治疗专业委员会常务委员等学术职务。

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