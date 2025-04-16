直播预告：“懒癌”不懒！专家教你科学应对甲状腺癌

在第31个全国肿瘤防治宣传周之际，为传播科学防癌治癌理念，增强公众的防癌抗癌意识，“人民好医生”客户端联合中国医师协会特别推出中国医师协会肿瘤医师分会专场系列科普直播。

甲状腺癌俗称“懒癌”，大多数患者是去医院常规体检时发现甲状腺有异常，进而检查出来的。那么，甲状腺癌是“懒癌”，可以不用担心吗？确诊甲状腺癌有哪些“金标准”？有哪些治疗手段？

4月17日14:00-15:00，中国医学科学院肿瘤医院头颈外科副主任安常明做客“人民好医生”客户端直播间，就甲状腺癌识别和治疗的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

安长明，医学博士、主任医师、硕士生导师，国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院头颈外科副主任，中国医药教育协会副秘书长，中国医药教育协会头颈肿瘤专委会主任委员，中国医师协会耳鼻咽喉头颈外科医师分会头颈学组副组长，国家耳鼻咽喉疾病临床医学研究中心头颈微创外科协作组副组长，中国抗癌协会口腔癌整合防筛专委会副主任委员，中国人体健康科技促进会甲状腺肿瘤专委会副主任委员，中国残疾人康复协会无喉者康复专委会副主任委员，中国抗癌协会肿瘤整形外科专委会常务委员，中国抗癌协会口腔颌面整合医学专委会常务委员，中国抗癌协会头颈肿瘤专委会委员，《中华耳鼻咽喉头颈外科杂志》编委，《中国普通外科杂志》《中国肿瘤临床与康复》编委，《中华肿瘤杂志》通讯编委等。

如何收看直播：

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