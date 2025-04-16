直播预告：肺癌的综合治疗——科学与希望并行

在第31个全国肿瘤防治宣传周之际，为传播科学防癌治癌理念，增强公众的防癌抗癌意识，“人民好医生”客户端推出专场系列科普直播。

肺癌是一类复杂的疾病，其治疗过程亦相对复杂且漫长。随着精准化治疗时代的到来，多学科诊疗模式（MDT）得到广泛推广与建立，MDT涉及多科室之间的相互协作与配合，各科室如何各司其职、发挥自身优势，为肿瘤患者制定最佳诊疗方案？

2025年4月17日15：00-16：00，北京天坛医院肿瘤综合治疗中心副主任李晓燕将做客“人民好医生”科普直播间，围绕肺癌诊疗中MDT的优势以及如何进行科学诊疗等问题进行交流，欢迎届时收看。

嘉宾简介

李晓燕，北京天坛医院肿瘤综合治疗中心副主任，主任医师，副教授，硕士研究生导师，中国抗癌协会肿瘤标志物委员会肿瘤多学科诊断协作组委员，中国临床肿瘤学会免疫治疗专家委员会委员，北京医学会肿瘤学分会委员，北京肿瘤学会肺癌专业委员会常委，北京肿瘤防治学会免疫治疗专委会常委，北京医学奖励基金会肺癌青委会常委，国家自然科学基金评审专家。擅长成人恶性肿瘤的综合治疗，基于分子检测的靶向治疗、免疫治疗及新药临床研究。

如何收看：

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