浙江大学医学院附属第四医院姚建根：创新后勤管理 为公立医院高质量发展注入动能

在医疗卫生体制改革不断深化的背景下，公立医院高质量发展成为行业关注的焦点。近日，浙江大学医学院附属第四医院副院长姚建根做客人民好医生客户端《对话院长》栏目时提到，公立医院高质量发展的关键在于落实国家政策要求，同时要结合自身实际创新后勤管理，全面提升服务质量和效率，为医院高质量发展注入动能。

“《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》明确了公立医院改革方向，我们围绕‘新体系、新趋势、新效能、新动能、新文化’五个维度展开实践。”姚建根说，公立医院高质量发展需要将自身情况与有关政策文件要求相结合。例如，在“新体系”建设上，医院持续扩容优质医疗资源，提升信息化水平。同时，部署AI技术辅助诊疗，实现医保“刷脸支付”和药品全流程追溯，大幅提升服务效率。此外，通过市校合作模式，医院引入浙江大学六家附属医院开展“科对科”援建，快速补齐学科短板。

后勤管理作为医院管理中的重要环节，对于医院的运营效率、资源利用和服务质量起着至关重要的作用。谈及医院后勤管理创新，姚建根认为“三支队伍”的建设十分重要，即高学历管理团队、核心技术团队与社会化服务团队缺一不可。而后勤服务成效需用“三个度”来衡量，即温度体现在服务态度，速度关乎应急响应能力，力度则强调执行力。他还补充介绍了该院的“四头”管理法：“通过绩点考核实现奖惩分明，落实‘甜头’与‘苦头’；季度评优和晋升机会为‘盼头’；通过专业技术培训及标准规范的学习，让每一个后勤人员开展工作有‘来头’。”

“同时，建立院科两级的节约网格化管理模式，并加快技术革新，实现‘提质’与‘节支’双管齐下。在后勤管理创新取得成效的前提下，为满足群众需求，医院改造人文产房、建设新生儿重症监护中心。借助核心技术以及社会力量，不断提升服务质量。统计表明，患者满意度连续四年满分，门诊均次费用逐年下降。”姚建根说，“下一步，医院将抓住机遇，重点打造运维、能源动力、维修、洁运赔、总务服务五大中心的后勤体系，推进新院区建设与老院区智能化改造，为医院高质量发展奠定良好基础。”