全国肿瘤防治宣传周|肿瘤标志物异常升高就是癌？

今年4月15日—21日是全国肿瘤防治宣传周。早期诊断是治愈肿瘤的关键。肿瘤标志物检查有益于早期发现肿瘤迹象，帮助医生早诊断、早治疗，从而提高疗效。体检发现“肿瘤标志物”升高，一定代表得了恶性肿瘤？为此，人民网采访了浙江大学医学院附属第二医院肿瘤内科主任袁瑛。

袁瑛介绍，肿瘤标志物，具体指的是在肿瘤发生和增殖的过程中，由肿瘤细胞合成、释放或者是机体对肿瘤细胞反应而产生的一类物质，这些物质在血液、体液及组织中可检测到，达到一定的水平时能提示某些肿瘤的存在。虽然肿瘤标志物一般不用于普通人群筛查，但对于高危人群的普查很有意义，特别是有肿瘤家族史、肝硬化、大量吸烟和饮酒等不良生活习惯者，肿瘤发生率较高，最好定期进行肿瘤标志物的检测。此外，对于肿瘤患者还可以用于检测肿瘤复发。

“健康人的肿瘤标志物一般是正常的，但不是所有肿瘤标志物升高的情况下都提示恶性肿瘤，健康人的生理变化、部分良性疾病的病人，也有可能出现肿瘤标志物升高的情况。”袁瑛解释，肿瘤标志物在体检中主要用于筛查和提示风险，其异常提示进一步检查的必要性，而非直接诊断。医生通常会结合患者的症状、家族史以及影像学检查(如CT、超声等)，必要时进行组织活检，以综合判断是否存在恶性肿瘤。

袁瑛提示，即便肿瘤标志物正常，也不代表安然无恙，得了癌症的人也完全可以肿瘤标志物正常。肿瘤标志物定期、持续的动态监测是它最重要的价值，标志物有变化，可能人体内也出现一定的变化。面对异常的检查结果，应根据建议找专业医生进一步评估和检查，切勿自行查找网络信息对号入座。