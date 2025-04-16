光明乳业种公牛首登国际百强榜

近日，全球奶牛育种权威榜单Top200TPIGenomic Young Bulls国际公牛排行榜重磅揭晓——光明乳业旗下种公牛“冠军侯”以全球第92名的优异成绩跻身百强。中国公牛综合育种值(TPI)国际排名最高记录至此更新。

要知道，公牛种源堪称乳业的“芯片”。因为优秀种牛不仅可以加快奶牛繁育进程，助力牧场高效完成高产牛群的迭代、中产牛群的改良，也能大幅提升奶牛生产性能水平，推动产业提质增效。

此次首登国际百强，既是光明乳业依托国家重点实验室创新育种技术突破“卡脖子”难题的实证，更宣告中国乳业正式打破核心种源难登国际育种之林的桎梏，以自主可控的“中国芯”跻身全球种业竞争第一梯队。

中国种公牛首登国际百强,为奶业振兴注入强大“种”动力

Top200TPIGenomic Young Bulls国际公牛排行榜由美国荷斯坦协会(HAU)权威发布，是全球奶牛育种和种牛价值的风向标。本次榜单前100名中，美国以93头领跑，加拿大、德国各占5席和1席，而中国凭借光明乳业“冠军侯”(英文名：CHAMPION，309HO24186)的首次上榜，彻底终结了此领域“零的记录”，标志着中国奶牛育种技术从“跟跑”到“并驱”的跨越式突破。

“冠军侯”自2024年1月诞生以来，便以“中国速度”持续刷新全球育种纪录：2024年8月，其GTPI值达到3294，一举刷新国内在美注册种公牛的历史峰值，成为美国荷斯坦协会High TPI Young Males榜单中国血统。2024年12月，该牛以GTPI3281的优异成绩，登顶全国可采精公牛遗传评估榜首。最新遗传评估数据显示，“冠军侯”GTPI值已突破至3389，不仅蝉联国内采精公牛第一名，更在国际同年出生的公牛中表现亮眼，成为国际种牛遗传评估体系中兼具高稳定性与突破性的双优标杆个体。

“冠军侯”的诞生堪称中国奶业自主培育的“超算”。 “冠军侯”在为光明乳业产品质量升级提供核心支撑的同时，更打破了我国奶牛顶级种源瓶颈，为国家奶业振兴注入了强大“种”动力。

光明“牛”人精益求精，谱写中国种业攻坚新篇章

聚焦种源自主可控的国家战略指引，光明乳业专注将工匠精神融入每一道育种环节——从牛舍到实验室，从饲养员到检测师，无数光明养牛人以毫厘之间的极致追求，在显微镜与牛粪间铸就中国奶业的“遗传长城”，让“中国芯”的跳动声愈发铿锵。

在光明乳业国家级标准化公牛站中，饲养员陈学军深耕行业十五载，练就“看粪辨健康”的绝技。他带领团队建立动态营养模型，将季节变化、生长阶段、体况评分等指标量化为精准的饲料配方，并引入定制化维生素预混技术，以确保营养供给的精准适配，使种公牛体况评分常年保持国际认证的“最优级”。

精液品质是影响受胎率的关键，决定着种公牛的育种价值。采精员朱延明以“毫米级”操作标准，确保每一份精液的活性与纯度，以保证整个采精流程既符合标准又足够高效。“现在，我们的精液采集合格率已稳定在99%以上，达到了行业领先水平。”朱延明说。

作为种源安全的“守门人”，质检员田素香从事种公牛精液质检工作15年如一日，始终以0.1%的容差标准守护每一支冷冻精液的“遗传密码”。“每一份精液样本都需经过5项核心指标检测，从精子活力、前向运动精子数再到畸形率筛查，哪怕 0.1% 的指标波动，都可能影响牧场里母牛的怀孕成功率。”截至目前，该实验室精液质检已连续5年合格，真正让“中国种”成为高质高效的代名词。

从饲养到采精，再到质检——这条由光明养牛人用15年匠心打磨的“黄金育种链”，不仅将传统养殖经验升华为可复制、可推广的“中国标准”，更推动我国奶牛核心种源自给率持续攀升，彻底扭转种源“卡脖子”被动局面。如今，这条链上的每一环，都在为“中国奶业强国梦”注入可持续动力。

“从牧场到餐桌”，科技赋能乳业高质量发展

作为全国乳品行业中拥有国家重点实验室的企业，光明乳业长期致力于突破奶牛种源"卡脖子"难题，并持续强化科技赋能与全产业链管理的深度融合。此次种公牛国际排名的突破，也将进一步夯实光明乳业从源头育种到终端产品的全链条品质优势。

紧握国内实现“牧草种植—奶牛育种—乳品加工—冷链配送”全产业链自主可控的领军优势，光明乳业构建了从牧场到餐桌的数字化闭环体系，有效提升食品安全保障能力和产业效率。在产业链源头奶源上，光明乳业建设了完备的育种管理系统，为旗下牧场所有奶牛佩戴识别耳标和穿戴设备，并建立身份档案，实时采集监测环境数据，实现奶牛养育的全程管控，最大程度保证奶牛健康；在生产端，建设数字化工厂，实现100%生产环节数字化，并利用大数据促进新品研发，推出优倍5.0超鲜牛乳、莫斯利安轻酸奶等创新产品；在物流端，依托数字化管理，独创6℃低温占比分析法，成为行业首家获得五星级冷链资质的企业，为全国5万个网点提供新鲜牛奶的配送服务；在消费终端，光明随心订将原有“送奶上门平台”全面升级为“鲜食宅配”平台，构建覆盖多品类的国内乳业电商平台，满足多样化消费需求。

作为中国登榜国际百强的种公牛，“冠军侯”实现的历史性突破标志着我国打破奶牛育种领域长期“受制于人”的困境，已将核心种源命脉牢牢握在自己手中。光明乳业将以这一里程碑为起点，继续以科技创新为引领，加速构建“自主育种—技术输出—国际标准引领”的种业新生态，为中国奶业振兴注入“芯”动力，推动中国从“奶业大国”向“奶业强国”迈进！