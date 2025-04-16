直播预告：无痛血尿？警惕膀胱癌“沉默的偷袭”

在第31个全国肿瘤防治宣传周之际，为传播科学防癌治癌理念，增强公众的防癌抗癌意识，“人民好医生”客户端推出专场系列科普直播。

日常生活中，如果出现尿频、尿急、血尿，很多人会以为是上火或者普通炎症。但这些看似不起眼的症状，可能是身体对于膀胱肿瘤发出的严重警报。哪些危险症状要注意？如何识别区分膀胱肿瘤和前列腺炎症状？

4月16日10:00-11:00，首都医科大学附属北京世纪坛医院（首都医科大学肿瘤医学院）泌尿外科主任陈达将做客科普直播间，就大家关心的膀胱癌的相关内容进行分享。

嘉宾简介：

陈达，首都医科大学附属北京世纪坛医院（首都医科大学肿瘤医学院）泌尿外科主任，主任医师，医学博士，副教授 研究生导师。美国南加州大学访问学者，北京整合医学会健康文化工委会主任委员(会长)北京医师协会泌尿外科分会委员，中国老年保健学会泌尿外科和男科协会常委，首都医科大学泌尿学系委员，北京中西医结合学会泌尿外科专业委员会常务委员，北京肿瘤学泌尿肿瘤专委会委员，北京中西医结合学会男科专业委员会委员。

擅长疾病：泌尿系结石经皮肾镜输尿管软硬镜等微创治疗，前列腺增生的等离子、激光剜除、热消融等微创治疗，肾癌、输尿管癌、膀胱癌、前列腺癌的微创治疗。同时擅长男科中西医结合的治疗方法。

如何收看直播：

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