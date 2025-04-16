“健康细胞”如何扎根基层？——第37个爱国卫生月一线实践观察

在苏州健康科普馆的生命奥秘展厅，五年级学生王晨晨正全神贯注操控着互动屏幕上的“龋齿大战”游戏。当他成功用“牙刷战士”击败“牙菌斑怪兽”时，电子屏幕立刻弹出正确刷牙六步法图解。

这个由苏州市疾控中心打造的健康科普基地，正通过60多项沉浸式体验项目，将健康知识植入参观者心田。

时而雾霾笼罩，吞没整个城市；时而鸟语花香，绿意盎然……在苏州健康科普馆的健康环境智慧屋，全息投影让人们身临其境感受着环境对人体产生的影响。

苏州市卫生健康委副主任、市疾控局局长刘芳介绍，该馆自2024年4月正式运行以来，像这样“看得见、摸得着”的健康教育已惠及1.5万余人。

今年4月是第37个爱国卫生月。记者走访多地发现，各地正以“健康细胞”工程为抓手，将健康理念渗透至基层治理的毛细血管，不断丰富爱国卫生运动的时代内涵。

在山东滨州市滨城区的一所小学心理辅导室里，孩子们在专业老师的引导下，通过沙盘游戏等方式释放压力、调节情绪。

“我们在全市400多所中小学设立心理辅导室。”滨州市人民政府副市长潘峰说，2023年起，山东滨州常态化开展心理健康进机关、进校园、进社区、进乡村、进企业、进家庭的“六进”行动，向群众科普宣传心理健康知识，开展义诊服务。

此外，当地大力发展党员、青年、社区、职工志愿者队伍，从社区、单位和个人等层面进行全员发动，构建“人人参与、人人负责、人人享有”的大健康格局。

2024年是海南省的“爱国卫生运动提质年”，全省整治提升2000个清洁乡村，将环境卫生整治工作从公共区域延伸至家庭，开展“周末卫生大扫除”“灭蚊蝇 清垃圾”等群众性主题活动。

海南省卫生健康委主任李文秀说，通过实行蚊虫孳生地的台账式管理，常态化精准治理蚊虫孳生地，海南登革热发病率同比下降75%。

多地联动，遍地开花。山东青岛开展“燃动你的多巴胺”“我的健康我做主”“健步行”等活动1500余场次；河南开展城乡环境卫生整洁行动，发动群众共建家园；上海推出健康脱口秀科普专场活动，普及春季常见疾病防治、健康生活方式技能等内容……

国家卫生健康委14日发布的数据显示，我国居民健康素养水平从2019年的19.17%提升至2024年的31.87%；2024年城镇生活垃圾无害化处理率达到99%，卫生厕所普及率达到75%左右；重大慢病过早死亡率由2019年的16.5%下降至2023年的15%。

“爱国卫生运动是多部门共同参与的一项重点工作。”全国爱卫办常务副主任、国家卫生健康委规划司司长庄宁表示，下一步将持续加强部门之间的协同和联动，落实健康优先发展战略，进一步加强健康科普，普及健康生活方式，建设健康环境，促进爱国卫生运动进一步从环境卫生治理向全面社会健康管理转变。

从城市到乡村，从机关到学校，从社区到家庭……每一个“健康细胞”都在发挥作用，为健康中国建设贡献力量。（记者李恒）