内蒙古破解“不包邮”难题

记者从内蒙古自治区邮政管理局获悉：全区2024年快递业务量达到5.77亿件，较2023年增长44.05%，较2022年增长99.96%。2024年5至9月监测数据显示，全区网上购物电商快件“不包邮”行为占比已从3.57%降至1.38%，电商平台“不包邮”问题得到有效破解。

据悉，目前四大电商平台均对内蒙古实施包邮政策：抖音电商平台将内蒙古纳入全国包邮范围；淘宝、天猫通过集运模式实现包邮；拼多多通过平台承担中转费，采用集运和直达相结合模式；快手电商平台采取集拼集运模式对内蒙古实施包邮。

内蒙古自治区邮政管理局党组书记、局长王鹰介绍，内蒙古破解“不包邮”问题的关键，在于构建现代化的物流网络体系。内蒙古已建成盟市级物流园区24处，旗县级园区35处，各类分拨处理中心427个，形成覆盖全区的物流网络。同时建立了与全国38个主要城市的直达干线运输线路，在59处快递物流园区设置电商云仓，有效降低了物流成本。

内蒙古许多农牧民居住分散且地处偏远，对农村物流配送提出了巨大挑战。为破解这一难题，内蒙古将农村牧区客货邮融合发展、快递进村补贴等政策纳入自治区高质量发展政策清单，12个盟市均出台了财政补贴政策。2024年1至9月，全区农村地区快递业务量、投递量分别完成1.46亿件和8.04亿件，同比分别增长72.92%和48.52%。全区建成旗县集散分拨中心51个，集散共配中心87个。

“下一步，我们将继续依托国家邮政局电商快件寄递服务专项整治工作机制，强化监测研判，深入落实专项行动方案，让‘不包邮’问题得到彻底解决。”王鹰说。