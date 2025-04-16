压实主体责任 保障“舌尖上的安全”

“您好，我是市场监管总局委托的抽样人员。这次监督抽检主要涉及果蔬汁和糕点。”在北京市海淀区田村路一家甜品店内，北京市食品检验研究院抽样人员吴重玺向商店负责人出示了工作证。

“4个牛角面包、4袋吐司面包、2瓶果蔬汁。”吴重玺和搭档核对、登记过抽检样品后，就来到前台结账，“这些样品我们将带回实验室，依据2月8日实施的食品添加剂新国标，专项抽检是否含有防腐剂脱氢乙酸等部分食品添加剂。”

新版《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（以下简称“新国标”）于2025年2月8日正式实施。新国标主要是对民众关注的防腐剂脱氢乙酸等部分食品添加剂的使用要求进行了调整。为进一步了解食品生产经营企业落实新国标的情况，市场监管总局食品安全抽检监测司在新国标实施后立即组织开展了专项抽检。

本次专项抽检覆盖北京、成都、西安等7个直辖市和省会城市，以及遵义、天水、齐齐哈尔等6个地级市。在品种项目上，聚焦新国标发生变化、百姓消费量大且高度关注的品种，包括面包、蛋糕、调理肉制品等；重点检验防腐剂脱氢乙酸、山梨酸等添加剂项目。在场所上，覆盖了山姆、物美等大中型连锁超市，红花点心局、鲍师傅等网红蛋糕店，星巴克、蜜雪冰城等网红饮品店，抽检了稻香村、锅圈食汇、农夫山泉等知名品牌。

专项抽检共完成监督抽检307批次，检出不合格样品2批次，不合格率0.65%。不合格样品为2月8日之后生产的酱腌菜、糕点，不合格项目均为脱氢乙酸。抽检情况显示：

现制现售类食品均未检出防腐剂。现制现售类产品主打新鲜、天然的特性，往往声称不添加防腐剂。专项抽检现制现售类的面包、果蔬汁等共计32批次，包括面包、果蔬汁、酱腌菜、调理肉制品，检验了防腐剂脱氢乙酸和纳他霉素，结果均未检出。

部分企业已提前按照新国标组织生产。共抽检新国标实施日期（2月8日）前生产的产品117批次（占专项抽检样品总批次的38%），其中116批次产品检测结果符合新国标要求。对于群众关注的脱氢乙酸项目，117批次中有4批次酱腌菜和1批次糕点有检出。

新国标实施后生产的2批次产品超范围使用脱氢乙酸。共抽检新国标实施日期后生产的产品190批次，其中检出不合格样品2批次，分别为板栗饼和酸菜。对发现的不合格样品，市场监管总局已督促属地开展核查处置、压实企业食品安全主体责任。

下一步，市场监管总局将对高风险食品、既往合格率较低食品加大抽检频次，对面包、糕点等消费量大、百姓关注度高的食品加大抽检力度；广泛覆盖城市、农村、城乡接合部等地区，重点关注连锁超市、校园周边等区域，加大食品抽检力度，督促企业规范使用食品添加剂，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。

《 人民日报 》（ 2025年04月16日 19 版）