从老有所“游”看银发消费

“游玩时间很充足，旅程中还提供了免费旅拍服务，我们拍照打卡、赏花看景，感觉又回到了年轻时出游的美好时光。”春光正好，多地陆续开行银发旅游列车，老年人欣然奔赴“诗与远方”。

慢节奏、重体验、有保障，近来，银发旅游列车颇受老年消费者青睐。数据显示，2024年国铁集团共组织开行旅游列车1860列，运送游客超100万人次，其中老年游客占比接近80%，一些产品的旺季线路“一座难求”。从中不难看到，银发消费需求旺盛，市场前景广阔。

目前，我国仍处于“轻老阶段”。半数以上的老年人口为60至69岁的活力老人，身体健康状况较好，有资金、有时间，且有较强的消费意愿。满足该群体消费需求，不仅有益于提升他们的晚年生活质量，也能为经济发展注入新活力。前不久印发的《提振消费专项行动方案》明确提出：“积极发展抗衰老、银发旅游等产业，释放银发消费市场潜力。”

发展银发消费，适老化改造不可或缺。银发列车上，增设加宽护栏、防滑扶手、紧急呼叫器；居家环境中，浴室门槛改成平缓坡道，光滑瓷砖换成防滑地板，配备感应灯、防跌倒报警器等设施；打开手机，APP优化视觉呈现，采用大字体、大图标等设计，方便老年人查看与操作……这些细节，筑起更严密的安全防线，让老年生活更便利，优化了消费体验。加快各领域适老化改造，才能拆除老年人参与社会生活的一道道无形“门槛”，助其安享养老生活。

随着生活观念的变迁、生活水平的提升，老年人的消费需求也随之水涨船高，不仅追求老有所养，而且要有所乐、有所为。这对供给提出了更高要求。

比如，过去提起老年旅行团，人们往往联想到价格低、行程赶，中间掺杂各种购物、推销。如今，老年游产品已然迭代升级。不止于“到此一游”，湖北首趟银发旅游专列突出康养主题，游客在游山玩水之余，还可以与武当武术传承人互动交流。一些服务商加强与景区联动，一站式提供银发学习、旅居养老、游学养老等服务。城市里，课程丰富的老年大学、价廉物美的社区食堂越来越常见。从衣食住行，到精神文化、社交需求，精准对接老年消费群体实际需要，与时俱进、推陈出新、注重品质，才能让养老产品和服务成为老年人的舒心之选。

除了物质、硬件设施，老年人在情感上同样有需求。一段时间以来，一些骗局盯上老年人的钱包，打“亲情牌”、挖消费陷阱。守护老年人消费安全，不仅需要有关部门依法加强监管，重拳打击违法犯罪行为，还有赖于更多人身体力行，给予老年人真诚关爱。倾听老年人分享生活日常，帮助老年人筛选可靠的产品和服务，与老年人共同开启一场远行……多一些理解、多一些陪伴、多一些鼓励，用心用情织密关爱网，才会让老年人拥有更加充盈的内心、增进幸福感，让不法分子难有可乘之机。

习近平总书记指出：“一个社会幸福不幸福，很重要的是看老年人幸福不幸福。”在人力资源社会保障部公布的一批新职业中，社区助老员、老年助浴员等位列其中。拓展养老消费场景，推动养老服务在专业和品质上实现双提升，定能更好满足老年群体新期待，共绘幸福夕阳红。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2025年04月16日 09 版）