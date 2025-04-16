聚焦消费前沿 共话发展机遇

春日融融，消费升温。八方好物齐聚琼岛，四海宾朋共商机遇。

4月13日至18日，第五届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）在海南省举行。从首届的2600多个品牌参展，到本届的71个国家和地区超过4100个品牌参展，经过探索与积累，消博会品牌辨识度和国际影响力不断提升，日渐成为聚焦消费前沿、共话发展机遇的平台和窗口。

聚焦前沿

发力消费新赛道

穿上“机械铠甲”，蹲下站起、行走小跑、举起重物……消博会上，俄罗斯采购商谢尔盖来到智启新纪元·人工智能展示活动专区，体验了与“电动腰部外骨骼机器人”合二为一。“它确实对我的动作有帮助。”谢尔盖说。

不久前，中办、国办印发《提振消费专项行动方案》，提出“支持新型消费加快发展”“开辟高成长性消费新赛道”。在本届消博会上，身着海南黎锦与观众握手的人形机器人、分体式飞行汽车“陆地航母”等产品集中展示，充满科技感的未来生活跃然眼前。

在今年消博会首次设置的低空经济展示专区，亿航智能、联合飞机、小鹏汇天、中国通航等多家行业领军企业汇集，覆盖无人机装备制造、立体交通管控系统、飞行培训、低空场景应用等产业链中下游，集中展示包括无人机、飞行汽车在内的多款“首证”产品、新品。

“这次我们带来了‘会飞的出租车’，乘客坐在舱内，能清晰地看到地面景观，同时几乎听不到噪声。”亿航智能设备（广州）有限公司首席运营官王钊介绍，低空飞行器在城市空中交通、旅游观光等方面都有较好的应用前景，未来将加快产业布局。

消博会上，还有不少企业瞄准服务消费场景创新、业态融合，展示相关产品。

微微前倾，转弯、加速，模拟机精准地反馈每一个细微的动作变化……位于1号馆的英派斯展区带来了“北方的雪”，为海南增添冰雪运动魅力。“我们将利用技术优势，将AI与健身硬件、软件有机融合，不断升级健身智能解决方案。”英派斯健康科技股份有限公司董事、副总裁黄建说。

输入“防跌倒”“无障碍通行”等关键词，群核科技研发的AI智能设计平台就自动生成出适老户型改造方案。“通过消博会，我们能更直接了解老年人需求，做好智能照明布局、安全扶手位置优化等，为老年人打造舒适空间。”群核科技副总裁汤锡峰说。

对话合作

同享市场新机遇

参展商、采购商们用口语或翻译机对接需求、讨论合作，并交换联系方式，收获友谊。

4月14日至15日举行的3场供需对接会上，众多企业积极参加推介，达成51项合约，签约金额共290亿元。

作为本届消博会主宾国，英国有27家企业集中亮相。“消博会是非常好的平台，除了展示知名品牌外，也让中国投资者看到了英国的中小企业。”英国驻华大使吴若兰表示。

在欧莱雅集团展区，各式化妆品琳琅满目。“我们将持续深化在华布局与投资，满足中国消费者的需求，共创更具活力的消费生态圈。”欧莱雅相关负责人兰珍珍说。

本届消博会，除展示国际新品、精品之外，还突出展示国内各地的外贸优品、国货潮品和老字号，打造特色展区。作为本届消博会主宾省（市），北京市精心打造展台，面积由去年的200平方米扩至400平方米，集中展示包括文创、首发首秀科技在内的特色产品和服务。

“我们连续参加消博会，这次带来沉浸式的文艺演出，在这个‘国际范’的盛会上展示‘中国风’。”海南省旅游投资集团有限公司党委书记、董事长刘冲表示，集团将丰富旅游产品供给，提升海南旅游产品吸引力。

天津市商务局会展促进处四级调研员卢振宇介绍，在本届消博会上，天津组织了桂发祥十八街麻花、芦庄子桂顺斋等中华老字号企业参展，特色产品与展陈设计相得益彰，得到国内外客商的关注。

消费投资齐发力，展览对话共此时。消博会期间，“投资中国·2025海南自由贸易港全球产业招商大会”在海口举行，共签约项目265个，总额约2336亿元。同步发布的海南自贸港招商项目机会清单，共包含400个招商项目，涵盖海南现代产业体系多个领域。

“海南自贸港拥有极具吸引力的政策环境，我们将以此为契机，进一步深化与海南的合作。”阿布扎比投资集团首席执行官扎耶德说。

展城融合

共绘开放新图景

海风吹拂，桅杆轻摇，热带玫瑰点缀其间。在三亚国际游艇中心，海上秀场让人流连忘返，观众纷纷拍照打卡、“种草”分享。

本届消博会首次在三亚设立分展区，总面积达16.68万平方米，其中水上展区占比近90%。船艇静态展区、游艇文化展区、游艇生活展区、游艇婚尚展区四大主题展区，通过丰富的展览展示、精彩的水上运动，打造“游艇+潜水”“游艇+婚庆”等多种消费场景，满足消费者高品质、个性化的海上休闲需求。

全岛办展，展城融合。在免税消费展区，享受离岛免税消费券和消博会专属优惠；在海口骑楼老街、云洞图书馆，体验艺术市集、音乐节会……通过“无围墙、无天花板”的展城融合布局，消费场景延伸至城市地标与自然景观，打造覆盖全岛的沉浸式消费体验。

“消博会延长了参展商报名时间，今年一直到开幕前几天都可以报名，这给我们从马来西亚过来的同事提供了很大便利。”马来西亚大马顶级燕窝有限公司工作人员郑润宏说。

为让更多人感受消博会的魅力，主办方优化升级各项服务保障措施。在人员流通方面，延续“一证通”模式，参展证件在主会场与分会场均可通用，将4月17日与18日设立为社会公众开放日，吸引更多消费者前来；在展商服务方面，对于符合跨境电商政策条件的商品，可按照跨境电商网购保税模式销售，支持消博会首发首秀新品在海南同步发售。

在精品展馆、落日海滩、免税展区，“展览+走秀”的联动模式，让消费者享受到多场景、沉浸式体验。音乐节、美食推介等各类配套活动，推动消费扩容，延伸消费场景，在海南自贸港封关运作之年带来消费新动能。

“我们秉承‘办好一个展，带活一座城’理念，进一步推动文旅商体展融合，多维度、全方面营造消博会文旅消费氛围。”海南省副省长顾刚说。

《 人民日报 》（ 2025年04月16日 07 版）