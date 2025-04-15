人民网北京4月15日电 （记者孙红丽）15日，国家药监局通报4起医疗器械网络销售违法违规案件信息。

国家药监局提示，按照《医疗器械监督管理条例》《医疗器械网络销售监督管理办法》等规定，从事医疗器械网络销售活动的，应当在显著位置展示其医疗器械生产经营资质，以及医疗器械注册证或者备案凭证，依法诚信经营，保证医疗器械质量安全。医疗器械网络交易服务第三方平台企业应当持续加强网售合规治理工作，对入网医疗器械经营者经营资质和产品资质加强监测和管理，发现违法违规行为及时制止并报告所在地药品监管部门。

药品监管部门将认真贯彻落实“四个最严”要求，加大监管力度，保持高压态势，严惩重处违法违规行为，保障人民群众用械安全。

4起医疗器械网络销售违法违规案件信息

一、江阴市天宇医疗器械有限公司在淘宝网销售医疗器械，未按照要求展示医疗器械注册证且未按要求整改

2024年11月5日，江阴市市场监督管理局根据网络监测线索，对江阴市天宇医疗器械有限公司进行现场检查。经查，当事人在淘宝网销售电子血压计、医用防护口罩等医疗器械，未展示医疗器械注册证信息，被责令改正、给予警告后未按要求改正。上述行为违反了《医疗器械网络销售监督管理办法》第十条规定。2025年1月14日，江阴市市场监督管理局依据《医疗器械网络销售监督管理办法》第四十条规定，给予当事人行政处罚。

二、义乌圣荷医疗器械有限公司在天猫商城销售标签说明书不符合规定的第一类医疗器械

2024年9月20日，永康市市场监督管理局对义乌圣荷医疗器械有限公司进行监督检查。经查，当事人在天猫商城销售第一类医疗器械医用退热凝胶，该产品标示适用范围:“适用于眼干、眼涩、眼疲劳、眼疼痛、眼部浮肿、充血、酸胀、视力低下、弱视、近视、远视、视网模糊、迎风流泪等不适人群的局部降温”，上述内容与该产品备案的预期用途:“发热患者的局部降温,仅用于体表完整皮肤”不一致。上述行为违反了《医疗器械监督管理条例》第三十九条规定。2025年2月8日，永康市市场监督管理局依据《医疗器械监督管理条例》第八十八条规定，给予当事人行政处罚。

三、上海医乐仓医疗器械有限公司在美团平台销售未依法注册的第二类医疗器械

2024年9月25日，上海市嘉定区市场监督管理局根据举报线索，对上海医乐仓医疗器械有限公司进行监督检查。经查，当事人在美团平台销售未依法注册的医疗器械硅凝胶，未依照规定执行医疗器械进货查验记录制度。上述行为违反了《医疗器械监督管理条例》第四十五条、第五十五条规定。2025年2月10日，上海市嘉定区市场监督管理局依据《医疗器械监督管理条例》第八十一条、第八十九条规定，给予当事人行政处罚。

四、合肥市包河区芮芮造型设计工作室未经许可在美团平台销售第三类医疗器械

2024年11月28日，合肥市包河区市场监督管理局对合肥市包河区芮芮造型设计工作室进行现场检查。经查，当事人在美团平台销售第三类医疗器械软性亲水接触镜，未取得医疗器械经营许可证。上述行为违反了《医疗器械监督管理条例》第四十二条规定。2025年2月23日，合肥市包河区市场监督管理局依据《医疗器械监督管理条例》第八十一条规定，给予行政处罚。