直播预告：藏在寂静中的危机 该如何应对这种“哑巴癌”？

在第31个全国肿瘤防治宣传周之际，为传播科学防癌治癌理念，增强公众的防癌抗癌意识，“人民好医生”客户端推出专场系列科普直播。

肝癌早期通常没有什么明显的症状，这为肝癌的早诊早治带来一定的难度，被人们比喻为“哑巴癌”。肝癌早期真的无症状吗？哪些原因让我们错失发现良机？

4月16日15:00-16:00，北京世纪坛医院肝胆肿瘤外科主任彭吉润做客“人民好医生”直播间，就肝癌诊疗话题进行分享。欢迎届时收看。

嘉宾简介：

彭吉润，医学博士，教授，主任医师。首都医科大学附属北京世纪坛医院肝胆肿瘤外科主任、主任医师，同时任北京大学医学部和首都医科大学教授、博士研究生导师，兼任中国医师协会外科学分会肝脏专业委员会委员、国际肝胆胰协会中国分会委员、北京医学会外科学分会肝脏学组委员、中国医师协会超声介入和肿瘤消融治疗协作委员会委员、中华普通外科杂志编委等。长期从事肝胆胰脾疾病的诊疗及免疫治疗研究，擅长肝脏良恶性肿瘤的外科治疗、肝硬化门静脉高压症的外科治疗，以及结直肠癌等各类恶性肿瘤并发肝脏多发转移的外科综合治疗。近年来在Cell、Cancer Cell、Cell Research、Gut等国内外核心期刊发表论文近百篇，主译了第十九版《克氏外科学》。曾荣获1994年度卫生部科技进步三等奖、2007年度高等学校科学技术奖自然科学一等奖、中华医学科技奖自然科学二等奖、2008年度北京市科学技术奖自然科学二等奖及2020年度北京市科学技术奖自然科学一等奖各一项。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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