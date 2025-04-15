直播预告：科技与生命双向奔赴！专家分享鼻咽癌治疗那些事

在第31个全国肿瘤防治宣传周之际，为传播科学防癌治癌理念，增强公众的防癌抗癌意识，“人民好医生”客户端联合中国医师协会特别推出中国医师协会肿瘤医师分会专场系列科普直播。

鼻咽癌是一种高发的头颈部恶性肿瘤，是最会“伪装”的一种恶性肿瘤。由于其早期症状不典型，许多患者确诊时已到中晚期，治疗难度加大。那么，如何撕破鼻咽癌的“伪装”？有哪些治疗手段？

4月16日14:00-15:00，中国医学科学院肿瘤医院院长助理、放疗科副主任（主持工作），中国医学科学院肿瘤医院廊坊院区副院长易俊林做客“人民好医生”客户端直播间，就鼻咽癌识别和治疗的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

易俊林，主任医师、博士/博士后导师、中国医学科学院肿瘤医院院长助理、放疗科副主任（主持工作），中国医学科学院肿瘤医院廊坊院区副院长，中国医学科学院肿瘤医院廊坊院区质子放疗中心主任，中华放射肿瘤学杂志总编辑，中华医学会放射肿瘤治疗学分会委员，中华医学会放射肿瘤治疗学分会放射生物学组组长，中国医师协会毕业后医学教育放射肿瘤科专业委员会副主任委员，北京医学会放射肿瘤治疗分会副主任委员，亚洲放射治疗联盟（FARO）副主席，国家癌症中心国家肿瘤质控中心喉癌质控专家委员会主任委员，国家癌症中心国家肿瘤质控中心鼻咽癌质控专家委员会副主任委员，中国临床肿瘤学会鼻咽癌专家委员会副主任委员，中国临床肿瘤学会肿瘤放疗专家委员会秘书长，中国临床肿瘤学会头颈肿瘤专家委员会副主任委员，中国抗癌协会鼻咽癌专业委员会副主任委员，中国抗癌协会放射损伤与防护专委会常委，中国人体健康科技促进会鼻咽癌专委会副主任委员，中国人体健康科技促进会质子重离子治疗专委会副主任委员，中国医疗保健国际交流促进会鼻咽癌防治分会副主任委员。

如何收看直播：

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