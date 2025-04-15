直播预告：衰老与肿瘤间存在关联吗？

2025年4月15日至21日是第31个全国肿瘤防治宣传周。随着年龄增长，癌症发病率显著攀升。您是否想过：为何岁月会成为癌细胞的“催化剂”？我们的免疫系统本是守护健康的“盾牌”，为何在衰老中逐渐“锈蚀”？那些潜伏在体内的衰老细胞，为何会从“保护者”蜕变为癌变的“叛徒”？

4月16日14:00-15:00，肿瘤病因学专家、中国工程院院士、中国医学科学院肿瘤医院研究员程书钧将做客“人民好医生”客户端直播间，为大家揭秘衰老如何重塑肿瘤微环境，以及怎样延缓衰老和预防肿瘤。

嘉宾简介：

程书钧，肿瘤病因学专家，中国工程院院士，中国医学科学院肿瘤医院研究员。1999年当选中国工程院院士；2003年至2012年担任中国环境诱变剂学会理事长；2019年被聘为中国医学科学院学部委员。主要从事肿瘤的化疗病因和癌变机理研究毒理遗传学研究，以及人肺癌变分子机理和肿瘤分子标志谱研究。

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