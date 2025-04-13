全球首个消化内镜全场景智能体在沪亮相 大数据+AI+医疗

基于多模态大模型驱动的消化内镜全场景智能体——“镜观”，12日在2025上海消化内镜学术大会上正式亮相。“镜观”集多种身份于一身：可以为患者解读内镜报告的“秒懂通译官”、辅助医生并预警风险的“手术智囊伙伴”、会“思考”懂“调度”的“科室大管家”。

据介绍，“镜观”是全球首个深度融合大数据、AI技术与医疗资源的消化内镜全场景智能体，由复旦大学附属中山医院等研发，通过整合超百万例内镜影像，构建消化内镜多模态基础模型，并依托国产自主AI芯片实现医院端侧安全部署，形成“感知-决策-执行-进化”的完整智能链。

“镜观”可以成为患者的私人医疗顾问，除了一对一详细解读报告、答疑解惑之外，还可以通过知识图谱及专病数据库，深入解读疾病相关情况，进一步实现预防科普和健康宣传等功能。它可以是医生的“手术智囊伙伴”，医生可以通过“镜观”搭载的眼动和语音交互功能，在手术中实时获取病灶分析。同时，“镜观”还能自动生成结构化报告，医生只需要查缺补漏和最终确认，文书时间可至少缩短至50%。“镜观”还搭载了诊疗规范库，能智能预警操作风险，为基层医生提供三甲级水平的实时指导。

此外，“镜观”还是辅助医院管理决策的“科室大管家”，系统基于国产AI算力平台开发，通过“管理驾驶舱”进行数据资源整合、智能分析，实现科室运转的精准调控。在安全性方面，做到了“数据不出院”的安全架构，也使得“镜观”可在基层医院快速部署。据透露，未来三年，该平台计划接入全国300家医疗机构，培训2000名基层医生，助力实现医疗资源均衡化与诊疗能力普惠化。随着“镜观”生态联盟的落地，一个以患者为中心、数据为驱动、技术为支撑的智慧医疗新模式正加速成型。

12日正在举行的“2025上海消化内镜学术大会暨第十七届中日ESD论坛”是亚太地区最具影响力的消化内镜盛会。本届大会以“智镜无界·共塑健康未来”为主题，汇聚了全球超5000名专家学者，通过17个分论坛、90场主题报告及全天候手术直播，展现消化内镜从“超级微创”到“数字智能”的跨时代跃迁。

据悉，2025上海消化内镜学术大会首次与全球规模最大的内镜视频教学平台(Endoscopy On Air)合作，复旦大学附属中山医院内镜中心周平红教授团队通过该平台向欧美地区实时转播6台高难度手术。此次合作不仅为海外医学同仁提供了观摩中国内镜手术技术的宝贵机会，更成为展现中国医疗水平的重要窗口。

据了解，在过去近二十年间，复旦大学附属中山医院内镜中心培养了大批来自欧美、非洲等地的医师。本次大会上，来自葡萄牙、埃及、西班牙等国、曾在该院进修学习的医生们纷纷展示高质量研究成果并进行手术演示。(记者 陈静)