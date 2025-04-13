五问极端大风：大风为何如此强劲？还将刮多久？

昨天（4月12日），大风天气进入核心影响时段，全国共有近500个国家气象观测站极大风破纪录，华北、黄淮等地风力尤为强劲，河南、北京、天津等局地的极大风速一度达到或超过13级。大风不仅强劲，扩展速度也十分迅速，目前江南多地也受到大风的影响。大风为何如此强劲？扩展速度为何这么快？未来还将持续多久？中国天气网一一为你解读。

一、大风究竟有多强？

监测数据显示，昨天15时至今天15时，全国共有493个国家观测站打破4月同期极大风纪录，其中河北、河南两地的风力尤为强劲，分别有95个站点、河南61个站点大风破纪录。京津一带风力也十分强劲，其中天津蓟州区盘山站风力一度达到14级，突破1951年来历史同期极值；北京今天上午风力逐渐增强，门头沟高山玫瑰园极大风速一度达到45.8米/秒(14级)，浅山区房山产业园39.0米/秒（13级）、延庆区竞速5站37.5米/秒（13级）。

截至15时，全国493个国家观测站打破4月同期极大风纪录。

大风威力不可小觑，受大风影响，截至15时，北京超800棵大树被吹倒，30辆汽车被砸；山西、河南等地出现建筑物顶棚、落地窗被吹走的情况。据飞常准民航看板统计，截至今天12时，国内航线已取消航班3200余架次，已是今年以来航班取消的最高值。

二、大风为何如此强劲？

为何此次过程的风这么强？中国天气网首席分析师信欣表示，气压梯度大及高空动量下传是造成强风的主要原因。此次过程中，高空冷高压较强，在内蒙古一带地面有温带气旋形成，导致气压梯度加大。冬春季节，当强冷空气撞上实力不俗的暖湿气流，一言不合就能逆时针扭打旋转起来，温带气旋就此诞生。“它就像一个不停旋转的天气陀螺，若恰逢其他天气相配合，就像无形的鞭子反复抽打，使陀螺越转越快，短时间内威力急剧增强，从而产生强风天气，风力最强时程度不亚于台风。”信欣解释。

此外，高空动量下传还会使风力更强。在春季，高空往往还是冬季的环流形势，等高线密集，高空风速大，当天气晴朗，地表快速被加热后，地表附近的空气受热膨胀上升，在垂直方向形成湍流交换，把高空的大风传导到地面，导致出现地面强风。

三、北京13级以上大风出现在哪里？

监测显示，11日17时至12日15时，北京近6成观测站极大风达9级以上，10级以上大风出现在海淀、朝阳、丰台、石景山、通州、房山、昌平、怀柔、平谷、门头沟、延庆、密云、顺义，全市最大阵风风速为高山站门头沟高山玫瑰园45.8米/秒（14级）。

每年4月，华北、黄淮出现10到11级的阵风比较常见，超过12级的大风并不多见。此次过程，北京13级以上大风出现在门头沟和房山等地。这些地方海拔较高，受“狭管效应”影响更易出现极端大风。狭管效应的产生主要跟地形有关，大风从开阔地带流入狭窄地形（峡谷）时，由于空气质量不能大量堆积，于是加速流过峡谷，风速增大。城市中高楼密集地区也容易出现此种情况，当刮起六七级大风时，狭管效应能使通过高楼之间的瞬间风力达到12级，从而造成广告牌、玻璃甚至墙体掉落。

高楼之间易发生狭管效应。

四、为何大风一夜之间迅速南下？

此次冷空气带来的大风不但十分强劲，扩展的速度也极快，一夜之间迅速南下，今天15时前后大风前沿已抵达南岭一带。信欣介绍，大风影响速度迅速扩展跟冷空气移速有关，此次冷空气过程中，北方高空槽较深，高空引导气流十分强劲，导致地面冷高压迅速向南推进，从而大风影响迅速席卷大江南北。

今天湖北、上海、浙江等地也受到冷空气南下的叠加影响，出现强劲大风，局地极大风力超10级。信欣介绍，受大风天气影响，南方多地还出现了沙尘天气，云南、贵州、广西等地多地PM10浓度增高，江南多地空气质量指数爆表，南昌12时PM10浓度达到了1240微克/立方米，十分少见。

五、大风还会刮多久？

预计明天随着冷空气影响逐渐结束，南方的大风将逐渐减弱。但北方的大风还将持续，随着地面气旋和高空冷涡东移，冷涡后部持续有偏北气流南下，内蒙古中部、河北北部、北京西部和北部山区等地局地阵风可达10至11级。

中国天气网提醒相关地区公众继续做好防范，居家关好门窗，固定临时搭建物，尽量减少外出，避免在户外大型广告牌、大树下停留，汽车也停到相对空旷的场地或地下车库，防止被高空坠物或树木砸到。