甘肃特色农产品出口提速 “麻辣烫经济”持续香飘海外

今春以来，以“麻辣鲜香”特色领衔的“甘味”农产食材，持续香飘海外市场。

去年，甘肃天水麻辣烫火爆出圈，甘肃特色农产品出口值亦创历史新高。今年，海外市场对产自该省的特色农产食材依然青睐。据兰州海关12日统计显示，今年前两个月，与“麻辣烫经济”相关的甘肃花椒出口量、值分别同比增长20.7倍、30.9倍；豆制品出口值同比增长逾六成。

天水马铃薯淀粉是制作麻辣烫手擀粉的优质原料。甘肃丰收农业科技有限公司外贸负责人王旭东表示，目前该公司生产的马铃薯淀粉已出口意大利、柬埔寨等多个国家和地区，比去年出口量同比增长1.3倍。

兰州海关所属天水海关关长洪天晖12日接受中新社记者采访表示，去年以来，该关所辖甘肃天水市和陇南市所产马铃薯淀粉、花椒、豆制品等麻辣烫核心食材出口订单持续激增，“海外客户一开始可能只是尝个鲜，但后来发现品质特别好，便结合当地产业进一步深加工，这对我们的特产需求量就更大了”。

“天水麻辣烫”的特色在于其“灵魂”调味和甘谷辣椒、麦积花椒、定西宽粉、秦安豆腐、康县木耳、徽县豆皮等本地特色食材。

洪天晖表示，今年以来，产自陇南的西兰花、豆制品、菌菇等出口订单呈日益增长态势。(记者 冯志军、高莹)