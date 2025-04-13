哪些药品可以医保报销？一键查询，快试试

据国家医保局微信公众号消息，为减轻患者经济负担，不断提高参保群众的用药保障水平，国家医保局已连续多年对《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》进行调整，目前目录内共有药品3159种，其中西药1396个、中成药1336个(含民族药95种)、协议期内谈判药品427个，以及有国家标准的中药饮片，涵盖了各个临床治疗领域。

什么是国家基本医保药品目录？哪些药品被纳入了国家基本医保药品目录？如何查询医保目录内药品信息？这份攻略告诉您。

什么是国家基本医保药品目录？

为保障参保人员基本医疗需求，规范基本医疗保险用药管理，国家制定了基本医疗保险药品目录。参保人员在定点医药机构发生的符合医保药品目录的相关医疗费用，医保基金按照规定予以支付。

国家医保局自2018年组建以来，建立完善了医保药品目录动态调整机制。医保药品目录原则上每年调整一次，将符合临床必需、安全有效、价格合理等基本条件的药品纳入医保药品目录。

如何查询医保目录内药品信息？

第一步：进入“国家医保局”微信公众号，点击医保服务→国家医保药品目录查询，进入查询页面。

第二步：输入具体药品名称，点击搜索，即可了解该药品是否在医保目录范围内、所属药品分类以及具体报销类别等详细信息。

也可以根据自己的需求，选择“药品分类”或“医保报销类别”进行筛选。