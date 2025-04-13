“消博时间”将启 全球消费精品共赴盛会

第五届中国国际消费品博览会(简称“消博会”)将于4月13日至18日在海南省海口市举办。作为开年以来中国举办的首场重大国际性展会、中国唯一以消费为主题的国家级展会，本届消博会诸多看点值得期待。

全球消费精品齐亮相

本届消博会延续往届热度，再度成为国际消费精品的重要展示窗口。今年将有超过71个国家和地区、1700余家消费企业携带4100余个品牌参展，展示时尚消费、数字消费、健康消费、绿色消费等新兴消费领域的精品新品。

今年消博会“朋友圈”进一步扩大。除了英国、法国、瑞士、爱尔兰等老朋友继续积极组织优质消费企业和产品参展外，斯洛伐克官方展团、巴西官方展团、新加坡企业展团等新朋友，也将在消博会平台开拓中国市场。

引进国际精品的同时，消博会还推动国货潮品“走出去”。本届消博会将突出展示国内的外贸优品、国货潮品和老字号，打造特色展区。全国30个省级行政单位及新疆生产建设兵团，计划单列市宁波、深圳，将带来各自优质展商和特色产品。

新产品“首秀”引领风尚

消博会不仅是精品好物的汇聚地，更是新产品亮相的重要“秀场”。

本届消博会首次设立新消费科技展区，聚焦前沿科技领域，集中展示智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、全屋智能家居及智能穿戴产品。eVTOL飞行器(电动垂直起降航空器)、物流无人机等新产品新技术，国内外最新的人形机器人将同台竞技。

在珠宝展区，众多知名品牌的珠宝珍品将亮相。中国珠宝、拉威儿等品牌计划在消博会期间进行珠宝新品全球首发，展示创新的设计理念与精湛工艺水准。

打造服务消费新场景

本届消博会，服务消费亮点突出，将围绕健康、养老、文旅、体育等服务消费重点领域，设置时尚生活消费等展区，让民众体验“看得见、摸得着”的商旅文体健融合消费新场景。

消费者可品鉴全球健康食品、功能食品，体验外骨骼机器人、助眠设备等适老化“黑科技”。澳门特别行政区多家酒店将组团展示精品酒店、精致美食、文娱体育等业态。本届消博会还将在三亚举办游艇展，届时将有约150艘海内外游艇集中亮相，打造“游艇+时尚”的消费场景。

逛展的同时，消费者体验感进一步提升。本届消博会突出展秀融合，让消费者在观展观秀之余也可现场下单，实现“即秀即购即提”。今年还延伸消费场景，在免税消费展区，消费者可享受离岛免税消费券和消博会专属优惠等。

激发全球消费动能

当前，国际消费环境阴霾笼罩。作为亚太地区最大的精品消费展，消博会在激发全球消费动力上被寄予更多期待。

安永中国主席、大中华区首席执行官陈凯对记者表示，作为全球消费精品集聚地和消费市场风向标，消博会将继续发挥强大的资源汇聚能力，不仅为全球企业搭建起拓展中国市场的战略通道，更通过促进供需精准对接，持续强化消费对经济增长的作用，为畅通国内国际双循环注入强劲动能。

泰国天丝集团首席执行官许馨雄表示，消博会是全球消费品牌的年度盛宴，期待消博会继续成为推动泰国和中国经贸往来、人文交流的重要平台。

据悉，今年消博会期间将举办“购在中国”系列活动启动仪式。中国商务部介绍，将围绕精品购物、精致美食、精彩旅游、精美展演四大领域组织开展系列活动，通过扩大优质商品和服务供给，创新多元化消费场景，打造国际友好消费环境，让世界共享中国消费市场发展机遇。