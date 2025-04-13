唠“科”话丨打个雷就喘不上气？专家支招应对“雷暴哮喘”

春季气候变化快，雷雨天气逐渐增多。近日，重庆多地发生雷雨天气，医院接诊雷暴哮喘患者数量明显增加。那么，什么是“雷暴哮喘”？高发人群及症状有哪些？又该如何应对？记者采访了医院相关专家。

4月11日，重庆医科大学附属第二医院、重庆中医院陆续接诊300多例因雷暴天气导致的呼吸道疾病急性发作患者。医院第一时间启动应急预案，绝大多数患者经治疗后症状得到明显缓解。

“我从没想过打个雷能让人喘不上气！”45岁的李女士告诉记者，她患有多年过敏性鼻炎，凌晨雷雨初起时突感喉头水肿、呼吸费力。据统计，雷暴哮喘患者年龄一般集中在30至60岁之间，均有花粉、尘螨等过敏病史，多数出现急性喘息、胸闷及持续性干咳。

什么是“雷暴哮喘”？雷暴天气为何会导致患者数量明显增加？重医附二院急救部主任王晓龙教授介绍，雷暴发生时，地表花粉、霉菌孢子等过敏原被风裹挟至高空，雷电释放的能量使这些颗粒爆裂成不足2.5微米的超细微粒，随降雨重新降落至地面。这些微粒可穿透鼻腔过滤屏障直达肺部，导致过敏人群气道平滑肌痉挛、黏液分泌激增。“原本只会打喷嚏的过敏性鼻炎患者，可能在雷暴中突然发展为重度哮喘。”王晓龙说。

专家提醒，雷暴天气对过敏人群而言是明确的健康风险信号，患者就诊高峰通常出现在雷暴开始后1小时，但危险期会从雷暴前2小时持续至雨后3小时。在此期间，过敏体质者应紧闭门窗，使用空气净化器。必须外出时，需佩戴N95口罩，避免在树下停留。

重庆市中医院南桥寺院部急诊科主任罗真春表示，出现雷暴天气时，有哮喘、慢性气管炎等基础疾病的人，可使用家中常用的气雾剂来缓解症状；过敏症状较轻的人群，则可口服抗过敏药物；如果症状持续加重，在雷雨中或雷雨后出现咳嗽、胸闷、气喘等症状，建议及时就医。

专家提醒，在雷暴发生时，应尽量关好门窗，待在室内，减少花粉暴露；雷暴哮喘易感人群要在雷雨天气前后密切关注身体状况，可预防性使用抗过敏药物，避免意外发生；此外，要积极治疗花粉过敏症，形成对花粉过敏原的“脱敏”，预防过敏性哮喘的发生。（记者 周闻韬）