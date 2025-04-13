深化医改成效显著：居民健康水平大幅提高

数据显示，2024年我国居民人均预期寿命达到79岁；全国孕产妇死亡率为14.3/10万，婴儿死亡率为4.0‰，5岁以下儿童死亡率为5.6‰，达到历史最好水平；个人卫生支出占卫生总费用比例由2012年的34.34%下降到2022年的26.89%。

这是记者12日在杭州举行的2025全国深化医改经验推广会暨中国卫生发展会议上了解到的信息。

“近年来我国医改成效显著，群众看病就医更加便利，人民健康水平大幅提高，居民主要健康指标居于中高收入国家前列。”国家卫生健康委体制改革司司长杨建立在会上表示，特别是近年来我国将深化医药卫生体制改革纳入全面深化改革统筹谋划，全面推进，走出一条中国特色卫生健康发展道路。

对于下一步医改重点任务，杨建立表示，一是实施健康优先发展战略，将保障人民健康放在优先发展的战略位置；二是推动以地市为单元学三明抓医改，落实改革责任，促进医疗、医保、医药协同发展和治理；三是推动优质医疗资源下沉，加快建设分级诊疗体系；四是深化以公益性为导向的公立医院改革，建立编制动态调整机制和以医疗服务为主导的收费机制等；五是健全公共卫生体系，提高重大疫情早发现能力；六是推动医药科技创新，完善卫生健康科技创新体系；七是完善中医药传承创新发展机制，提升中医药科技服务能力；八是着力增强群众改革获得感和体验感，解决好看病就医急难愁盼问题。（记者 李恒、黄筱）