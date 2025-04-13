精准关爱帮扶农村留守妇女困难群体

近日，民政部等11部门印发《农村留守妇女困难群体精准关爱帮扶行动方案》，聚焦农村留守妇女中的低收入妇女、重病妇女、残疾妇女以及合法权益受侵害妇女等困难群体，聚焦该群体在就业增收、权益保障、精神文化生活等方面的突出困难，对加强精准关爱帮扶工作作出部署安排。

据了解，农村留守妇女是指丈夫连续外出务工、经商等半年以上，本人留在农村居住生活的妇女。加强农村留守妇女关爱帮扶是贯彻落实党中央、国务院决策部署，健全农村“三留守”人员关爱服务体系的重要内容。2019年，民政部联合相关部门印发《关于加强农村留守妇女关爱服务工作的意见》。近年来，各地各相关部门认真贯彻落实相关文件精神，大力加强农村留守妇女关爱服务工作，取得明显成效。但同时，还有部分农村留守妇女因身体健康状况不佳、劳动就业能力偏弱、家庭照护负担过重、精神文化生活匮乏等原因，面临生活、就业、心理健康等实际困难。为进一步加强对农村留守妇女困难群体精准关爱帮扶，民政部等部门在深入调查研究、广泛听取群众意见和基层建议的基础上，研究制定了《农村留守妇女困难群体精准关爱帮扶行动方案》。

方案明确，农村留守妇女困难群体精准关爱帮扶行动主要开展6项重点任务：一是对农村留守妇女困难群体建立信息台账并做到定期更新，确保底数清、对象明；二是通过民政救助、公益慈善、发放残疾补贴、提供康复服务等方式，兜牢基本生活保障；三是通过培训赋能、特色业态帮扶、就业促进行动、积极开发城乡社区基层治理工作岗位和公共服务岗位等，加强就业创业扶持；四是积极推动文化体育下乡服务、鼓励举办乡村文体活动、引导社会力量深入乡村开展公益文化活动，丰富精神文化生活；五是鼓励农村留守妇女广泛参与村民委员会选举和村民议事会等议事协商活动，加大对侵害农村留守妇女合法权益违法犯罪行为的打击和惩治力度，支持农村留守妇女依法维护自身权益；六是深入推进家庭家教家风建设，开展婚姻家庭辅导服务，提供家庭教育支持服务，引导农村留守妇女共建和美温馨家庭。（记者任欢）