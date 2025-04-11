发生低血糖时 首选食物是什么？

日常管理中，人们往往更关注血糖的升高，却忽视了一个潜在的健康“杀手”——低血糖。低血糖的危险信号有哪些？如何应对突发低血糖？为此，人民网采访了温州医科大学附属第一医院内分泌科主任医师朱虹。

朱虹介绍，对于普通人来说，如果血糖低于2.8mmol/L，即可确诊为低血糖；而对于糖尿病患者来说，血糖小于3.9mmol/L时，就属于低血糖，可能出现低血糖症状。具体来说，轻度低血糖可表现为手抖、心慌、出汗、饥饿感、面色苍白、头晕眼花。严重者可能出现意识恍惚、昏昏欲睡、抽搐惊厥、记忆力下降、认知功能障碍等症状。老年患者发生低血糖时，还可表现为精神行为异常或其他非典型症状，甚至有些患者发生低血糖时可无明显的临床症状。若患者未能及时补充葡萄糖，还会造成心脏及大脑的缺血缺氧，造成生命危险。

“发生低血糖时，如果患者清醒，需立刻补充15至20克葡萄糖或糖类食品，首选白糖、糖块、糖水、葡萄糖、巧克力等，其次是面包、饼干、馒头等。密切监测血糖变化，即使血糖升到正常也要等待15分钟再测血糖，防止再发低血糖。”朱虹强调，如果患者神志恍惚或昏迷不能正常吞咽，周围人千万不可强行喂食，以免发生呛咳甚至窒息。应尽快到医院就诊，通过静脉通路补充葡萄糖。

朱虹表示，饮食失调，长时间未进食，以及在空腹或饥饿状态下进行剧烈运动、饮酒会引起低血糖发生。无论是否为糖尿病患者，都需保持均衡、规律饮食，做到定时定量进餐，如果进餐量减少则相应减少降糖药物剂量。同时，养成定期监测血糖的好习惯，包括空腹血糖、餐后血糖以及睡前血糖等。了解自己的血糖变化情况，有助于及时调整饮食和运动计划，预防低血糖的发生。

“对于正在使用降糖药物的糖尿病患者，要严格按照医生的建议使用，不要自行增减药量。”朱虹提示，服用或注射药物（尤其是胰岛素及胰岛素促泌剂）时间不规范，剂量超量都可能引发低血糖，严重时可危及生命。因此要合理用药，如经常出现低血糖，应积极寻找原因，及时调整治疗方案和药物剂量。并随身携带葡萄糖或糖类食品，以防发生低血糖症状时及时自行服用，快速纠正低血糖。