消费是经济增长的重要引擎。中办、国办日前印发《提振消费专项行动方案》提出，要支持新型消费加快发展。专家指出，新型消费在消费内容、消费方式、消费场景、消费理念等方面都发生了结构性变化。数字消费、绿色消费、健康消费等新领域，具有广阔发展空间。应加大政策支持，推动产品、服务和应用场景创新，优化供给，释放消费市场潜力。

培育品质电商

今年前2个月，全国网上零售额22763亿元，同比增长7.3%。实物商品网上零售额18633亿元，增长5.0%，占社会消费品零售总额的比重为22.3%。其中，直播成为网上消费增长较快部分。数据显示，截至2024年12月，我国网络直播用户规模为8.33亿，其中收看电商直播、直播带货占比达54.2%。

作为数字消费重要载体，电商平台近年来快速发展，吸引众多商家涌入，难免良莠不齐。随着主播塌房、虚假宣传等问题不断出现，要求加强监管、提升电商品质的呼声越来越高。

在此背景下，《方案》明确提出，要深入实施数字消费提升行动，大力培育品质电商。商务部中国国际电子商务中心研究院院长李鸣涛建议，一方面，政府要加快出台规范文件，强化标准引导、行业自律等，构建多元化治理机制，加大对违规行为的打击力度；另一方面，鼓励平台发展自营品牌，加强团队、供应链建设等，保障产品质量。

“未来，淘宝将持续加码品质直播，让坚持品质直播的机构有更多流量。”淘宝直播运营总经理袁媛介绍，今年淘宝将投入专项补贴建立爆款直播池，充分展示数百万户中小品质商家的特色产品。

“我们将组织开展‘双品网购节’‘数商兴农庆丰收’‘丝路云品电商节’等活动，培育品质电商，引导平台提升品质、优化服务，让大家网上购物购得放心、购得舒心。”商务部消费促进司司长李刚说。

创新产品应用

“目前，人工智能技术正全面赋能消费电子产品，带来应用场景丰富的新产品。”中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所副所长赵燕介绍，例如，AI手机、AI眼镜、智能可穿戴产品、智能车载产品等，具备自主决策与学习、高效算力利用、多模态数据处理、自由交互体验等新功能，深受消费者欢迎。

躺在床上，配戴一副AR眼镜，就可以享受大屏观影体验；登台演讲再也不用提词器，演讲稿就呈现在AR眼镜上……近年来，智能眼镜逐渐走进大众视野。IDC数据显示，2025年全球智能眼镜市场预计出货1205万台，同比增长18.3%。

在消费级AR眼镜市场中，智能XREAL连续3年稳居全球市场份额第一。

“凭借自研光机技术和供应链整合能力，我们公司能够生产光学模组，并获得了莱茵眼部舒适度五星认证，确保用户的沉浸式体验更加自然、舒适。”XREAL创始人兼CEO徐驰告诉记者。

我国企业创新步伐不断加快，催生出大模型、人形机器人等新技术、新产品，受到消费者认可，而消费升级也进一步引领产业升级，形成良性循环。

针对《方案》提出的开展“人工智能+”行动，开辟高成长性消费新赛道，李鸣涛认为，“将对生产端和消费端产生变革性影响”。对生产端而言，可以持续提升效率降低成本，加速市场需求驱动下的生成模式创新，打造新的制造业核心竞争力；对于消费端而言，可以通过产品智能化升级创造出引领消费趋势的新需求和新服务形态，在提升消费体验的同时形成新的消费增量空间，加速新型消费场景落地。

打造长期引擎

发展首发经济是扩大内需、激发消费潜力的重要举措。前不久，2025年全国精品首发季活动在上海启动，全球游客前来打卡首店、观赏首展、欣赏首秀，实地感受中国和上海消费市场的魅力。

首发经济的核心是创新驱动，无论是首店开设还是首展、首秀、首演等活动，都是通过供给侧的创新带给消费者更多新鲜感、稀缺性和社交方面的附加价值。

“去年以来，首店密集上新、首展焕新场景，首发经济不断引发购买热潮。”李刚介绍，商务部将会同相关部门积极推动首发经济，鼓励国内外企业开设首店，举办首发首秀首展，持续激活消费潜力。

李鸣涛建议，进一步推动首发经济发展，除打造消费中心城市及加大政策支持力度外，还要从根本上强化社会创新体系支撑，让更多的首发产品、首发服务能够持续涌现，形成“研发—发布—展示—销售—服务”的创新闭环，推动其从“流量驱动”转向“价值驱动”，成为激活消费潜力、引领产业升级的长期引擎。