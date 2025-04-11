新型水凝胶：调节细胞代谢，治疗关节炎症

科技日报讯 （记者陈曦 通讯员焦德芳）4月8日，记者从天津大学获悉，该校医学部药学院教授李楠课题组研发出一种新型双交联水凝胶，通过调节免疫细胞的代谢模式，或将有效治疗类风湿性关节炎。相关研究成果发表在国际期刊《先进功能材料》上。

类风湿性关节炎是一种慢性炎症性疾病，被称为“不死的癌症”。它不仅病程漫长，还可导致关节变形甚至残疾。类风湿性关节炎的发生与免疫系统异常密切相关。近年来，科学家发现免疫细胞的代谢紊乱及其所处的微环境失衡是导致类风湿性关节炎发病和恶化的关键因素。其中，巨噬细胞的激活和功能受代谢模式改变的影响，参与类风湿关节炎的发病。如果能精准调控免疫细胞的代谢途径，将有望为类风湿性关节炎治疗提供新思路。

李楠课题组研发的新型水凝胶以可降解的海藻酸盐为基底，构建了一种双网络结构。这种水凝胶被注射到关节腔内后，会响应炎症部位的酸性微环境，逐步释放锌离子和小干扰核糖核酸，在抑制促炎巨噬细胞的糖酵解代谢途径的同时，促进抗炎巨噬细胞的脂肪酸代谢途径，从而减少炎症反应，从根本上缓解类风湿性关节炎的症状。

“这项研究首次将代谢重编程策略应用于类风湿性关节炎治疗，未来有望推广到更多炎症性疾病的治疗中。”李楠表示，“它的意义在于不仅为类风湿性关节炎的治疗提供了一种高效的新方法，还为其他炎症性疾病的代谢干预研究开辟了新方向。”