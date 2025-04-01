直播预告：万物复苏时，花粉过敏要当心

随着春天的到来，气温回暖，空气中的花粉浓度随之升高，也给许多人带来了花粉过敏的困扰。花粉过敏（即季节性过敏鼻炎）会导致打喷嚏、流鼻涕、鼻塞等症状，甚至影响日常工作和生活。春季花粉过敏的“元凶”是什么？如何做好充分的预防与治疗？

4月1日16:00至17:00，首都医科大学附属北京同仁医院变态反应（鼻过敏）科主任医师欧阳昱晖，北京大学人民医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师王旻将做客“人民好医生”客户端直播间，与大家分享季节性过敏鼻炎防治相关的科普知识。

专家简介：

欧阳昱晖，首都医科大学附属北京同仁医院变态反应（鼻过敏）科主任医师。北京医学会变态反应学分会委员，中国中医药研究促进会耳鼻咽喉专业副主委，国自然基金委评议专家。公家卫健委卫生健康人才评价题库建设专家。

王旻，北京大学人民医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师。任中国人体健康科技促进会鼻科专委会秘书长，中华医学会耳鼻喉分会鼻科学组委员，中国医师协会鼻科学组委员、内镜分会耳鼻咽喉内镜委员会委员等。

如何收看直播：

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