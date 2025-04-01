一种人工甜味剂或引发更强饥饿感

美国南加州大学一项研究表明，广泛使用的无热量甜味剂三氯蔗糖，可能会干扰大脑对能量摄入的感知机制进而增加肥胖风险。这项发表于新一期《自然·代谢》期刊的研究发现，与食用糖相比，三氯蔗糖显著激活下丘脑这一调控食欲与代谢的关键脑区，同时改变大脑区域间的沟通方式，尤其会引发肥胖者更强烈的饥饿感。

许多人选择代糖来减少热量摄入，但甜味剂是否真的有助于调节体重？摄入后身体和大脑会发生什么变化？为解答这些问题，研究团队设计了随机对照试验，对75名参与者分别给予含糖饮料、三氯蔗糖饮料及水，并通过功能性磁共振成像、血液检测及饥饿评分进行了两小时监测。

试验结果显示，饮用三氯蔗糖饮料后，参与者下丘脑活动显著增强，幅度超过含糖饮料，且肥胖人群表现尤为突出。值得注意的是，三氯蔗糖未触发胰岛素和饱腹激素的分泌，导致饱腹信号缺失，而糖摄入则会引起这些激素水平上升。

此外，三氯蔗糖还增强了下丘脑与决策相关区域（如前扣带回）的功能连接，强化了食物渴求，形成“越喝越饿”的恶性循环。这些发现表明三氯蔗糖可能会影响食欲或饮食行为。

研究还发现，女性参与者的大脑活动变化比男性参与者更大，这表明三氯蔗糖可能对两性产生不同的影响。