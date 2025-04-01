吃黑芝麻能使白发变黑？

市场上琳琅满目的黑芝麻类食品，已成为不少人眼中的养生必备。特别是“吃黑芝麻养发”的说法，更让人们对其产生了“逆转白发”的期盼。然而，吃黑芝麻并不能拯救白发。

头发颜色由它说了算

毛发颜色是由毛囊中的黑色素细胞决定的。正常情况下，毛囊中的黑素细胞分泌黑色素（真黑色素、褐黑色素）会使头发呈现黑色、棕色等不同颜色。这种分泌功能受遗传、压力、年龄增长、疾病、营养状况等因素影响，不同个体毛发颜色的深浅不同。

在上述因素的影响下，黑色素细胞功能会不同程度受损、衰退或死亡，进而出现毛发变白，一旦毛囊停止生成黑色素，毛发变白便不可逆转。

由此看出，毛发黑色素生成的关键是毛囊功能。如果毛囊的黑色素细胞只是受损没有死亡，通过补充营养，毛发颜色可以恢复；一旦毛囊中的黑色素细胞死亡，就不会再产生黑色素。

黑芝麻确有养发作用

芝麻的营养价值丰富，尤其是黑芝麻，富含蛋白质、不饱和脂肪酸、维生素E、B族维生素，以及钙、铁、锌、铜等矿物质。其中维生素E具有抗氧化作用，可延缓毛囊老化；铜、铁在其他营养素协同下参与黑色素合成；不饱和脂肪酸和蛋白质为头发提供营养，改善干枯、脆弱等问题。

因此，适量进食黑芝麻可辅助改善头发光泽和韧性。

靠吃逆转白发有难度

虽说吃黑芝麻能养发，但其并不能让已衰退死亡的黑色素细胞再生，也就不能逆转白发。白发成因复杂，单一食物无法解决遗传、衰老等根本问题。

为避免过早出现白发，要保持膳食均衡，尤其注意蛋白质、维生素及矿物质的均衡摄入。同时要减少毛发损伤，避免频繁染烫、暴晒、过度拉扯，也要注意减少熬夜、缓解压力。必要时，可咨询专业医生。

文/付兰芹（北京协和医院）