发展户外运动 促进全民健康

【专家学思】

在全面建设社会主义现代化国家新征程中，户外运动产业正崭露头角，成为推动经济高质量发展的新引擎。

户外运动，作为一种以自然或户外环境为依托的体育运动，涵盖了滑雪、滑冰、桨板、船艇、潜水、骑行、山地越野、攀岩、自驾、溯溪、漂流等多个项目，不仅满足了人民群众日益增长的运动健康需求，还推动了全民健身及相关体育产业的发展，成为培育新的经济增长点、促进绿水青山向金山银山转化的重要举措。

近年来，户外运动凭借其关联广泛性、业态综合性、内容复杂性等特征，在提振消费的进程中发挥了重要作用。《中国户外运动产业发展报告（2023—2024）》以及《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》的数据显示，2023年全国参与户外运动人次数超过4亿，户外运动爱好者年均消费达到2000至5000元；预计到2025年，中国户外运动产业总规模将超过3万亿元。这一系列数据表明，户外运动产业正以惊人的速度发展，展现出巨大的市场潜力。

国家发展改革委、体育总局联合印发的《关于建设高质量户外运动目的地的指导意见》指出，推动户外运动产业高质量发展，使其成为新的经济增长点，是当前及未来一段时间的重要任务。进入新发展阶段，我国户外运动产业虽然展现出良好的发展态势，市场规模持续扩容、消费潜力加速释放、业态创新层出不穷，但仍处于发展初期，发展前景非常广阔。为了促进户外运动参与人数不断增长，推动户外运动产业成为新的经济增长点，我们需要从多角度、全方位的视角出发，采取一系列有效措施。

激活优质户外运动资源。应以生态资源科学利用为基础，统筹规划自然空间与运动场景的融合，在严格保护生态的前提下，划定国家公园、森林步道、水域岸线等区域为户外运动友好空间，配套建设登山径、露营地、安全监测等基础设施。此外，应以技术与服务资源赋能为突破，推动材料研发、智能装备、数字平台等技术创新，联合高校、企业攻克防水透气面料、轻量化碳纤维等技术瓶颈，开发户外安全预警系统、虚拟赛道设计工具等应用，同时完善应急救援、职业培训、气象导航等公共服务网络，构建从资源开放到体验升级的闭环。

加强户外运动基础设施建设。应统筹全域资源规划，根据地域特色分层布局多元化设施网络，在冰雪资源富集区建设标准化滑雪场和四季运营的室内训练中心，于水域丰富地带开发皮划艇码头、潜水基地及滨水露营带，在山地丘陵区域打造攀岩墙、越野赛道和星空观测营地。同步推进城市嵌入式运动空间，利用老旧厂房、桥下空间等改造为攀岩馆、滑板公园等低成本设施，形成远郊专业化、近郊便捷化、城市微场景的全域覆盖体系。同时，强化设施功能复合与科技赋能，推动基础设施向“运动+”综合体升级。例如，融合5G、物联网技术建设智慧步道系统，实时监测人流与环境数据，配套智能储物、应急呼救等功能，在滑雪场、水上基地等引入虚拟现实模拟器延长淡季体验链。此外，创新可持续运维机制，探索政府引导结合社会共建模式，通过特许经营、收益分成等吸引企业参与设施建设，鼓励户外品牌以冠名、技术合作等方式投入专业场馆运营。同时，建立设施分级管理标准，对公益性设施强化财政保障，对市场化设施完善价格调节与服务质量监管，并通过数字化平台整合设施预约、装备租赁、保险购买等全链条服务，降低管理成本。

深化户外运动与相关产业融合。应以场景叠加激活跨界价值，将户外运动嵌入文旅、康养、农业等产业基础框架，构建“运动+”生态体系。例如，依托自然景区开发徒步、骑行主题线路，同步串联民宿、非遗体验、农产品市集等消费节点，实现流量共享与收益倍增。在城郊打造户外运动综合体，集成露营基地、自然教育课堂、轻奢餐饮等业态，满足家庭与团体多元化需求，提升单位空间产出效率。同时，以技术赋能推动产业链升级，促进户外装备制造与新材料、人工智能、虚拟现实等技术深度融合，研发智能穿戴设备、环境自适应装备、虚拟户外训练系统等创新产品，拓展运动场景边界。推动传统制造业向服务化延伸，鼓励企业提供装备租赁、个性化定制、赛事运营等全周期服务，形成一体化解决方案。另外，以标准共建打通产业协同壁垒，联合体育、文旅、交通等部门建立户外运动公共数据平台，整合地理信息、气象预警、应急救援等资源，制定露营地建设、赛事安全、导流服务等跨领域标准，降低融合成本。鼓励行业协会牵头组建产业联盟，推动户外品牌与景区、教育机构、保险公司等主体共享客户资源、共投基础设施、共担市场风险，形成利益共享、责任共担的协作机制。

打造户外运动安全防控体系是保障。应构建标准化风险防控框架，针对不同户外场景制定统一的场地安全、装备质量、人员资质等国家标准，建立分级分类管理制度。例如，对高海拔登山、洞穴探险等高风险活动实施准入许可，对露营地、登山步道等中低风险区域推行定期安全评估，并强化监管执法，压实运营主体安全责任。同时，强化科技赋能动态监测，依托物联网、卫星定位、人工智能等技术搭建全域安全信息平台，集成气象预警、地形风险、人员定位等实时数据，在重点区域布设智能摄像头、一键报警装置等设备，同步开发风险评估算法，为参与者提供个性化风险提示及应急预案。另外，织密多方协同救援网络，由政府主导整合消防、医疗、民间救援队等力量，建立救援响应机制，在偏远山区、水域等区域布设应急救援站点并配备直升机、无人机等装备。鼓励户外俱乐部、景区与保险公司合作开发定制化户外险种，覆盖医疗转运、装备损失等多元风险，同时加强公众安全教育，通过短视频、模拟演练普及野外生存技能与避险知识。

推动户外运动产业快速发展，是提振消费、释放体育消费潜力的应有之义。以推动户外运动产业高质量发展为主线，持续激发户外运动市场活力，能更好满足人民群众的户外运动需求和对美好生活的向往，为打造新的经济增长点贡献力量。

（作者：陶玉流，系苏州大学体育学院院长、东吴体育智库主任）