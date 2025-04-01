病房里转起小风车（新视野）

图为韵韵和她的小风车。

北京协和医院社会工作部供图

在现代医学的征程中，医学人文的光芒愈发耀眼。而医学人文的实现形式多种多样。北京协和医院正以“医艺融合”的创新实践，推进“童趣1+1”艺术疗愈项目，通过绘画、音乐、手工等艺术形式，为孩子们搭建起与世界对话的桥梁。在这里，艺术成为疗愈心灵的温柔力量，病房成为孩子们的心灵港湾。

有个叫韵韵（化名）的4岁小女孩。在住院期间，她给人的印象是极度内向，不仅拒绝与医护人员交流，甚至表达自身感受时，都只敢小声告诉妈妈，由妈妈将她的想法转述给医护团队。在这种情况下，医护人员很难准确了解韵韵的需要和情绪变化。

后来，在艺术疗愈项目活动中，当医务社工将彩纸和竹签递到她手中时，那双原本躲闪的眼睛突然闪出一丝丝欣喜。她制作了一架风车。随着风车在指尖转动，这个沉默的小天使用独特的“风车语言”开启了心扉——转动风叶代表“是”，静止则代表“否”。这个充满童稚的互动设计，让旋转的彩纸风车成为医患对话的特殊媒介。

韵韵的情况不是个案。在医疗环境中，特别是在儿童领域，医护人员与小患者之间的沟通往往面临巨大的挑战。再加上医院的儿科病房，空间往往比较狭小，不仅限制了患儿的身体活动，更在他们的心灵深处筑起了一道无形的墙。手机、平板电脑等电子设备，一度成为他们与外界沟通的唯一途径。长期住院和身体不适带来的隔离感，让孩子们愈发沉默寡言，仿佛将自己封闭在孤独的小世界里，真实情感被深深隐藏。

研究显示，艺术疗愈不仅能有效缓解患儿的焦虑和抑郁情绪，还能显著提升他们的自信心和社交能力。为此，我们启动了“童趣1+1”艺术疗愈项目。每周三下午两点半的艺术课堂成为孩子们最期待的时刻。至今，我们已经举办了16场活动。

我们在活动前后对孩子们的情绪状态进行了量化评估。结果令人欣喜，参与艺术课堂活动后，孩子们的心情指数平均提高了40%。这一量化数据有力地证实了艺术疗愈的显著效果，为我们提供了极具价值的反馈。此外，调查结果显示，课程满意度接近100%，充分表明孩子们对艺术课堂活动的喜爱与期盼。

在艺术创作的过程中，孩子们紧闭的心门逐渐被打开。他们开始倾诉内心的想法，纯真的天性得以释放。在课堂上，大家摒弃了医护人员与患儿之间传统的严肃称呼，取而代之的是亲切俏皮的昵称，身份界限也悄然模糊。

“我叫‘橙子’，希望能给大家带来甜甜的快乐！”“我是‘酸菜鱼’，是不是感觉我很有个性？”“我叫‘彤彤’，愿我们每天都过得红红火火、开开心心！”一声声可爱的昵称，拉近了彼此的距离，也为艺术课堂营造了欢乐温馨的氛围。孩子们的脸上重新绽放出灿烂的笑容，眼中的恐惧与抗拒被好奇和期待所取代。他们兴奋地分享着自己的创作思路，讲述着心中的奇妙故事。这一项目不仅为患儿带来了心灵慰藉，更彰显了社会对弱势群体的关爱与责任。它让我们看到，在病痛面前，爱与艺术的力量可以跨越障碍，带来希望与温暖。未来，我们将继续监测和评估这些活动的效果，确保我们的服务能够真正满足孩子们的需求，为他们提供更有温度的支持。

《“健康中国2030”规划纲要》指出，要推动医学与人文艺术深度结合，着重强调医疗服务在关注患者生理健康的同时，更需重视其心理健康。近年来，国家对医疗服务人文关怀愈发重视，鼓励医疗机构积极探索创新服务模式。

目前，北京协和医院的艺术疗愈实践正从儿科病房向其他科室进行拓展，覆盖到风湿免疫病房、老年病房、血液科、重症医学科等多个科室。医院社会工作部针对不同年龄层、不同病种患者的特点，精心设计特色艺术疗愈方案。当手工扭扭棒为风湿免疫科患者的治疗增添色彩，当音乐疗愈助力老年病房的认知训练，医学人文关怀正在更多医疗场域中传递。这种从个体到群体的疗愈探索，不仅印证了艺术在医疗领域的重要价值，更以细腻笔触勾勒出未来医疗服务的温度与无限可能。

（作者分别为北京协和医院社会工作部主任、医务社工）