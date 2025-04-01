阿尔茨海默病治疗再添利器

本报北京3月31日电（熊建、于跃怡）全球首款每月仅需注射一次的阿尔茨海默病治疗新药——多奈单抗注射液（Donanemab Injection），3月31日在首都医科大学宣武医院暨国家神经疾病医学中心成功开出全国首方。5名患者也同期接受了该药治疗。

阿尔茨海默病会致使记忆力与其他认知功能渐进式衰退，是致命疾病，当下有效治疗手段极为匮乏。近年来，得益于诊断技术进步和机制研究的突破，阿尔茨海默病治疗领域曙光初现。

经大量研究证实，大脑中淀粉样蛋白斑块的过度积聚与阿尔茨海默病（AD）相关的记忆及思考问题存在因果关联。多奈单抗注射液作为一款靶向AD病理蛋白——β淀粉样蛋白（Aβ）的抗体药物，其作用机制具有高度特异性。它能精准地与大脑中沉积的β淀粉样蛋白相结合，激发身体自身的清除机制，促使过度积聚的淀粉样蛋白斑块得以有效清除，从而对阿尔茨海默病的病情进展起到显著的减缓作用。

“多奈单抗是目前唯一在中国获批，且在说明书中明确建议淀粉样蛋白斑块清除后可停止治疗的淀粉样蛋白靶向治疗药物。”宣武医院常务副院长唐毅说，宣武医院始终深耕阿尔茨海默病防治领域，以推动前沿研究与创新疗法为己任。医院已牵头开展了30余项国内外知名药企的高水平抗痴呆药物临床试验，是多奈单抗注射液III期临床试验的中国牵头单位。“阿尔茨海默病防治，永不言迟。我们希望能够为阿尔茨海默病患者提供更多早期干预的机会，扩大早期精准诊断和创新疗法的可及性，减缓疾病进展，提升他们的生活质量。”

对于多奈单抗的临床应用效果，神经疾病高创中心主任贾建平教授介绍：“研究显示，66%的患者在多奈单抗治疗1年内实现了淀粉样蛋白清除，依据治疗建议停止用药。关键性三期研究表明，多奈单抗减缓了最高达35%的认知和功能衰退。针对疾病更早阶段受试者，多奈单抗在18个月内降低了最高达39%的疾病进展风险。与此同时，多奈单抗用药便捷，每4周输注一次，降低了患者因频繁输注带来的住院困扰，提升了治疗依从性。”

宣武医院院长赵国光表示，宣武医院将一如既往积极响应国家战略，主动回应群众需求，充分发挥引领作用，整合神经科学和老年医学领域的优势力量，围绕阿尔茨海默病及相关认知障碍疾病的发病机制、早期诊断和早期干预开展高水平研究，建设全国认知障碍诊疗专科体系，推进落实国家老龄健康需求。