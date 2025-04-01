国际消费中心城市建设持续加力（锐财经）

日前，国务院办公厅转发商务部《关于支持国际消费中心城市培育建设的若干措施》（以下简称《措施》），支持上海市、北京市、广州市、天津市、重庆市加快国际消费中心城市培育建设，打造具有全球吸引力的消费环境，全方位扩大国内需求，扩大高水平对外开放。商务部有关负责人表示，将指导五个城市更好发挥示范引领作用，营造国际化消费场景，丰富品质化消费供给，创新多元化消费场景，努力为中国式现代化建设打造商业繁荣、市场兴旺、人民满意的城市样板。

创新多元化消费场景

聚焦消费，《措施》提到的五个城市不断呈现新看点。

近日，由重庆市沙坪坝区人民政府组织的“渝见柬埔寨——‘渝味360碗·沙坪坝火锅嘉年华’”活动在沙坪坝磁器口古镇和柬埔寨金边摩根天御广场同步举行，独具魅力的特色美食，让广大消费者流连忘返。

在上海，中国建设银行上海杨浦支行与东方购物联合打造的“白玉兰·杨浦滨江人民城市直播间”创新推出“金融+场景+服务”全新模式，构建起一个集金融惠民、适老科普、场景体验于一体的综合性服务平台。记者从上海市商务委了解到，今年，上海还将推动直播经济加快发展，创建第三批直播电商基地，扩大商业领域人工智能推广应用。

在北京，门头沟区“寻味春日·共赴花约”美食消费地图3月28日正式发布，地图涵盖108国道和109国道2条出游线路的11家美食点位，将春日美景与消费活动全方位、深层次链接。“今年我们将推动商文旅深度融合，实现‘赏花经济’与‘体验消费’的有机联动。”门头沟区商务局副局长陈玥说。

“目前，五个城市的中华老字号数量占全国近三分之一，消费品进口占全国比重超过一半。”商务部市场运行和消费促进司司长李刚说，三年多来，商务部会同相关部门，与五个城市一道，紧扣“国际”，聚焦“消费”，突出“中心”，推动培育建设工作取得了积极成效，国际化消费环境不断提升、全球优质消费资源加速集聚、标志性商圈建设初见成效、多元化消费场景持续创新。

再推多项务实举措

近年来，五个城市持续完善城市商业空间布局，推动商业设施改造升级，打造消费新高地。如今，《措施》为国际消费中心城市培育建设带来了新的利好。

积极推进首发经济方面，支持国内外优质品牌开展新品首发首秀首展活动，为进口首发新品提供通关便利。同时，支持老字号品牌和新消费品牌跨界合作，打造更多新产品。

消费促进活动方面，办好“购在中国”系列活动，进一步优化营业性演出、体育比赛等活动审批和安全许可流程，在确保安全的前提下提高这些大型群众性活动的可售（发）票比例。

服务消费提质扩容方面，大力发展体育赛事经济，推动体育比赛进景区、进街区、进商圈，培育“跟着赛事去旅行”品牌项目。支持利用购物中心、商场等场所打造特色演艺新空间。

数据显示，2024年，五个城市入境外国人比上年增长约1倍，占全国的约三成；离境退税商店数量占全国的约六成，离境退税销售额占全国的超七成。为优化入境政策和消费环境，《措施》提出有序扩大单方面免签国家范围，提升外籍人员过境免办签证政策效能，推动相关城市实施过境免签政策区域联动。优化外籍人员入境通关手续，在入境区域提供入境服务指南、通讯服务、外币兑换、移动支付等一揽子服务。

释放需求增长潜力

怎样发挥好国际消费中心城市辐射带动作用，成为提振消费工作的关键。今年以来，五个城市积极采取措施，推动释放需求增长潜力。

前不久，广州市出台推动电子商务高质量发展的若干措施，进一步加速推进传统商贸业数字化转型。广州市商务局相关负责人说，将支持电商企业做大做强，对实物商品网上零售额和增长率满足一定条件的企业，分级分档给予150万元至1000万元奖励支持。

天津市商务局局长孙剑楠介绍，2024年天津举办促消费标志性活动超2000场次。2025年，天津将推动劝业场等载体业态焕新，落地市内免税店，发展街面经济。打造国际消费中心城市精品消费月、京津冀消费季、海河国际消费季等标志性活动，切实增强政策的叠加效应。

“今年，我们计划把‘巴蜀文旅走廊’这个专列号打造出来，与重庆、四川的各个景点进行串联运行。丰富‘渝伴礼’‘重庆好礼’等消费品牌。开发跟着赛事、演艺、影视、考古、美食等‘去旅行’系列体验产品，持续举办‘巴山蜀水·运动川渝’体育旅游消费季活动。”重庆市文化旅游委副主任朱茂说。

专家表示，《措施》的实施将促进五个城市的活力释放与对外开放，在更好服务国内消费者的同时，吸引更多全球消费者来华消费，进而带动更多地区巩固经济回稳向好势头。