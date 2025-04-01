加强消费激励  服务提质升级（大数据观察·投资于人）

数据来源：河北省发展改革委、省商务厅等

制图：张丹峰

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“投资于人”，明确了将经济政策的着力点更多转向惠民生、促消费。消费，既关系着经济发展，也关系着人民群众对美好生活的向往。在河北，以旧换新、业态更新、文旅上新等举措，有效加强了消费激励，促使市场涌动暖意，服务提质升级。

家电市场熙熙攘攘，以旧换新带动消费热潮；特色商圈生意兴旺，业态更新引领消费时尚；各大景区游人如织，文旅上新激发消费活力……这个春天，行走燕赵大地，扑面而来的是消费市场的浓浓暖意。

当前，河北正加大消费品以旧换新支持力度、打造多元化消费场景、丰富文旅融合产品和服务，同时加紧制定河北省提振消费专项行动实施方案，力争将更多资金资源用于加强消费激励，将促消费和惠民生进行有机结合。

以旧换新

加力扩围实施政策

阳台上，洗衣机滚筒快速转动；客厅内，62岁的牛建峰自在地看着书。

前不久，家住河北石家庄市的牛建峰，在儿子牛毅的撺掇下新买了这台洗烘一体机。

家里旧的波轮洗衣机用了十几年，总漏水，牛毅巴不得把它淘汰掉。但牛建峰不赞成，“还能凑合用，别浪费这个钱。”

“不换才是真浪费！”牛毅找来以旧换新政策的宣传单，跟父亲解释说，现在有政策补贴，不用就白瞎了。

牛毅带着父亲，到家电市场眼见为实。北国电器新百店内，以旧换新政策的优惠标识比比皆是。父子俩走进某品牌的店面，听业务员讲解：“咱这台洗烘一体机，活动价5499元，补贴能优惠20%。您家的旧洗衣机，回收了能抵100元，总共减掉将近1200元，力度挺大的。”

“行吧！”牛建峰拍了板。业务员帮着父子俩用手机操作，完成认证、领券和费用立减。当天，洗衣机就送货到家，免费安装。

为深入贯彻国家消费品以旧换新工作部署，今年1月，河北省发展改革委、省财政厅印发相关实施方案，明确“加力扩围实施‘两新’政策”。在家电以旧换新方面，品类由去年的8类增加到今年的12类，将每名消费者购买空调产品最多补贴1件增加到3件，并纳入咖啡机、洗地机等8类小家电。

同月印发的《河北省2025年家电以旧换新实施细则》中，明确了洗衣机类别含洗烘一体机、烘干机，并提示消费者可登录云闪付APP或“河北省家电数码焕新潮”微信小程序，完成身份认证，领取资格券。种种细节，都方便了牛建峰家的这次以旧换新。

回到家的牛建峰，又考虑把使用多年的抽油烟机、热水器都“换新”一下。牛毅打趣道：“您要乐意，再换个新手机！”

“除了接续实施汽车、家电等消费品政策补贴外，今年我们还启动了手机等新领域的政策补贴。”河北省发展改革委资源节约和环境保护处三级调研员袁业介绍，目前全省已下达国家首批资金45亿元和省级财政资金4亿元；今年截至3月下旬，全省消费品以旧换新实现销售额232亿元。

业态更新

融合多元消费场景

夜幕降临，流光溢彩。文艺集市、同乐戏院、传统糕点铺子、网红商铺首店、知名电商品牌超级体验店……各色店铺琳琅满目。石家庄市湾里庙步行街，迎来最热闹的时刻。

一下高铁，来自邢台的大学生宁颜晨就赶来步行街“打卡”。“虽然做了功课，但真到了这边，还是有点眼花缭乱。”宁颜晨说。

现代和传统交织，新风和古韵交融。近年来，石家庄实施湾里庙步行街改造提升工程，引进商业新业态、构建消费新场景，建设街区观赏景观、室外互动游戏场所、文化名家工作室等，打造集休闲娱乐、购物餐饮、城市观光等功能于一体的文化消费聚集地。

街区焕新，聚拢人气。宁颜晨跟着人群，在一家古色古香的奶茶店前排队，点了冒着热气的乌龙奶茶和造型精美的桃花酥。“奶茶香浓，桃花酥甜而不腻。”宁颜晨很满意。

“开业以来，店里生意一直不错，单日最高营业额破过万元。”店铺品宣总监刘慧介绍，他们是步行街孵化的原创国风茶饮品牌，店内不仅有中式茶饮、酥点，还布置了“国风打卡区”，摆放古筝、桃树，提供各式汉服，供大家免费拍照打卡，很受欢迎。

传统文化带来新鲜体验。在挤满游客的周淑英文化名家工作室，国家级非物质文化遗产代表性项目“蔚县剪纸”传承人周淑英手指翻飞。纸屑掉落间，一幅栩栩如生的蝴蝶剪纸便完成了。忙着拍照的宁颜晨不由感叹：“虽然是商业街，传统文化的含量可不低。”

“我们创新街区运营方式，引进品牌首店、老字号、时尚消费品牌等，融合多元业态，创造更优质、更舒适的消费场景。”步行街管委会党组书记、主任康民生说，湾里庙步行街去年全年客流量达1.07亿人次，同比增长15.3%。

“提供多元化消费场景，有助于持续激发消费活力。”河北省商务厅市场运行和消费促进处副处长李涛介绍，河北深入实施消费场景创新示范工程，聚焦商圈步行街多业态融合消费场景建设，打造了一批业态丰富、区域文化特色突出的商圈。

今年，河北将紧紧围绕提振消费专项行动，推动28个多业态融合服务消费典型场景出成效、树品牌，同时支持各地依托重点消费场景和国家级、省级旅游休闲街区，引入首店、首发商品和旗舰店。

文旅上新

带来优质精神体验

穿上一袭古装，化上古典妆容，在古城墙、古寺、古塔前“打卡”留念，山西游客张钰在石家庄市正定县解锁了新体验——汉服旅拍。

作为国家历史文化名城，正定县现存全国重点文物保护单位10处，素有“古建艺术宝库”之称。近年来，正定县推动古城风貌恢复提升，丰富民宿、旅拍、文创等文旅产品服务，促进文旅深度融合，让千年古城焕发蓬勃生机。

午后，结束古城之游的张钰来到石家庄市区，游览由河钢集团石钢公司旧厂区改造而成的石家庄工业遗址公园。

曲折的管道、耸立的高炉，在春光照耀下别具风味。公园内的水泥墙面上，动漫墙绘格外吸睛。站在墙前，张钰拍照留念。

“这边还新开了不少文创店和餐饮店呢。”曾在这里看过摇滚演出的张钰故地重游，发现不少新惊喜。

钢厂与摇滚相结合，工业与文艺相碰撞，带来了更多文旅供给上的灵感、创新。“二刷”石家庄工业遗址公园，张钰仍觉收获满满。

临近饭点，张钰走进公园入口处的一家火锅店用餐。“公园是网红，年轻人都往这边来，我们店的生意也跟着沾光！”火锅店总经理张全林说，生意最旺的一天，接待过近千名客人，营业额超4万元。

投入更多资金资源，支持文旅上新。在石家庄，平山县充分发挥红色资源优势，打造红旅小镇，唱响乡村全面振兴“协奏曲”；井陉矿区段家楼景区融合历史与现代元素，让游客沉浸其间……“我们持续挖掘特色资源，不断丰富文旅供给，提升旅游服务品质，给游客带来更优质的精神体验。”石家庄市文化广电和旅游局党组书记张惠介绍。

“创新多元化消费场景，丰富文旅产品的内容和形式，有助于更好满足人民日益增长的美好生活需要。”河北省文化和旅游厅宣传和对外合作交流处处长张哲表示。

据统计，河北2024年推出旅游包车周末及节假日高速免费通行政策，免收通行费1.75亿元，全年接待游客人次、旅游总消费同比增幅均超10%。今年春节假期，河北接待游客量居全国第七位。

在河北，以旧换新、业态更新、文旅上新等举措，助力以消费提振畅通经济循环，以消费升级引领产业升级。“投资于人”、加强消费激励的探索实践，赋予了市场活力和暖意，给人民群众的美好生活增添了滋味与色彩。

《 人民日报 》（ 2025年04月01日 07 版）