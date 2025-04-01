世界消费潮流里的中国风

2024年底，博衍研习会在法国巴黎举办汉服相关活动。

受访者供图

泰国曼谷一家商场内，顾客在霸王茶姬柜台前等待取餐。

本报记者 刘 慧摄

在巴西马瑙斯TCL电视生产车间内，员工在组装电视。

本报记者 时元皓摄

在埃及开罗极氪汽车门店内，当地顾客体验新款车型。

本报记者 沈小晓摄

中国国潮服饰挂进法国衣橱，东方美学与西方时尚巧妙融合；中式美食走红泰国市场，独特风味俘获当地食客；智能家电融入巴西消费者家居生活，科技魅力提升生活品质；电动汽车驶上埃及街头，绿色出行引领新风尚……近年来，越来越多文化赋能、科技创新的中国产品走向全球市场，赢得海外消费者的青睐，成为他们衣食住行中的一部分。

衣

国风服饰，挂进法国衣橱

本报记者 尚凯元

春日漫步法国巴黎街头，多家成衣品牌的橱窗中悄然增添了“新中式”元素：刺绣点缀衣襟，盘扣装饰袖口，斜襟勾勒曲线。这些汉服元素与法式风格巧妙融合，成为新一季流行趋势，吸引着各国消费者目光。

塞纳河左岸，艺术氛围浓厚的维尔讷伊街中，一家名为“莨之家”的店铺人流如织。这是中国时装品牌天意在海外的首家门店，主打香云纱面料服装。

香云纱，又称莨绸，被誉为纺织界的“软黄金”，以天然植物染色与纯手工制作工艺闻名，其独特的染整技艺已被列入国家级非物质文化遗产名录。近年来，随着中国文化“出海”的热潮，这一传统面料逐渐有了“国际范儿”。自2001年起，天意品牌便致力于在海内外推广香云纱。法国时装学院已连续15年将天意香云纱纳入可持续奢侈品案例研究。今年，在法国第一视觉面料博览会上，香云纱首次亮相核心奢侈品面料展区，完整展示了从桑树种植到手工织造的工艺流程。

走进“莨之家”店铺，香云纱外套、连衣裙、包袋整齐陈列，设计风格既保留东方韵味，又融入西式剪裁的优雅。一位名叫林恩·雅普的当地顾客分享道：“我一年前发现‘莨之家’店铺，如今已成为忠实粉丝。香云纱的制作技艺中所传递出的可持续发展理念，值得推广。”

这些年，汉服文化在海外收获了越来越多的粉丝。成立于2008年的巴黎博衍汉章传统研习会（以下简称“博衍研习会”）致力于推广汉服，会员已超700人。每年农历三月，博衍研习会都会在巴黎南郊国玺公园举办樱花上巳节活动。满园粉樱中，中法两国汉服爱好者身穿中国传统服饰，抚琴品茗、投壶竞技，沉浸式体验中华传统文化之美。

今年春节，第六届法国汉风新春盛典《汉韵华章》在巴黎13区政府礼堂举行。许多当地民众慕名而来，在场外排起长队。博衍研习会创始人仲月茹欣喜地发现：“如今‘汉服’一词的中文发音已被许多法国人熟知。”

法国国立东方语言文化学院中文系学生塞巴斯蒂安是博衍研习会的会员。他告诉记者，通过学习汉服知识，自己对中国文化的理解更加深入。在品茶、临摹书法时，身着汉服让他更容易融入东方美学的氛围。“汉服不仅是一种服饰，更是一种文化符号，是东方美学的具象化表达。”塞巴斯蒂安说。

食

品牌餐饮，走红泰国市场

本报记者 刘 慧

傍晚时分，泰国首都曼谷通罗区的街头热闹起来。走进磁器口火锅店，映入眼帘的是一片粉色空间，墙壁、桌椅、楼梯都是深浅不一的粉色，兔子、熊等玩偶随处可见。店门口，一个抱着火锅的玩偶憨态可掬，迎接着络绎不绝的食客。

虽然还没到晚餐高峰期，店内已有不少顾客入座。泰国女孩坦雅熟练地点了鸳鸯锅，一半是红油翻滚的麻辣锅，一半是香气扑鼻的金南瓜汤锅。“这是我第三次来吃了！”她笑着告诉记者，“这里的锅底味道浓郁，饭店环境也特别好，朋友们都喜欢来这儿拍美美的照片。我特别爱吃火锅和酸菜鱼，现在越来越多的中餐馆开到泰国，我们的选择更多了。”

泰国磁器口火锅创始人闻智告诉记者，他已经在曼谷开设6家门店，目前还有5家正在装修中。“这几年，‘麻辣风’餐饮在泰国的热度高涨，磁器口火锅的门店数量和销售额都在稳步增长，今年我们计划加快开店步伐。”闻智说。

不仅是火锅，张亮麻辣烫、太二酸菜鱼等中国餐饮品牌近年来纷纷进入泰国市场。每当饭点，这些饭店门口总是聚满了等待就餐的食客。

泰国《曼谷邮报》报道称，如今在曼谷的每个商业区，都能看到挂着中文招牌的中餐馆，从云南、广东的家常菜，到川式火锅、重庆烤鱼，各种中餐菜式应有尽有。

奈雪的茶、霸王茶姬等中国茶饮品牌也在泰国迅速走红。2024年8月，奈雪的茶在泰国开设首家全球旗舰店，开业短短3天，营业额便突破100万泰铢（1美元约合34泰铢），创下该品牌海外销量纪录。

在曼谷一家霸王茶姬门店柜台前，泰国女孩拉达娜正和朋友讨论该点哪款茶饮。最终，她选择了招牌产品“伯牙绝弦”。“口感清爽，特别符合年轻人的喜好。”她举起饮品，拿着手机拍照。

记者注意到，柜台后方放满了等待配送的外卖袋，外卖平台上的订单源源不断。许多泰国消费者已经习惯在家或办公室直接下单，足不出户就能品尝到来自中国的美味。

《曼谷邮报》分析指出，泰国中餐厅蓬勃发展既得益于大量中国游客的涌入，以及在曼谷经商、求学的中国人数量不断增长，更重要的是，诸如川式火锅等中国餐厅的风味受到泰国食客普遍认可，尤其是追求新鲜口味的年轻人对其青睐有加。

住

智能家电，融入巴西家居

本报记者 时元皓

回家前，手机远程开启空调；到家后，语音控制电视启动……随着科技发展，智能家电正逐步改变人们的生活方式。在巴西，中国品牌智能家电正以技术优势和本土化战略，受到越来越多当地消费者青睐。

走进巴西大型商超，TCL、美的、格力、海信等中国品牌的电视、空调、冰箱、洗衣机等商品琳琅满目；在当地电商平台上，这些品牌也频频位列热销榜单。

巴西媒体近日报道，尽管进入巴西市场不到十年，TCL已成为在巴西最畅销的电视品牌之一。“TCL电视在巴西的市场占有率已达18.8%。从鲜有人知到如今的家喻户晓，TCL凭借过硬的产品质量，成为巴西民众最信赖的家电品牌之一。”TCL巴西分公司市场总监陈磊表示。

在里约热内卢的一家电器商店，记者遇到了正在TCL柜台选购空调的当地居民科鲁兹。他希望选购一台智能空调，能够与家中其他智能家电实现互联。“过去买空调只看制冷效果，现在的家电都有许多创新功能。我选择TCL是看中了它的智能化设计，应用场景更多、使用也更方便了。”科鲁兹说。

除了空调、电视等大型家电外，中国品牌小型智能电器同样深受巴西消费者欢迎。在里约热内卢的一家小米官方店内，扫地机器人、空气炸锅、投影仪、空气净化器等产品吸引了不少年轻消费者驻足。正在店内体验的大学生卡约说：“我已经买了小米电子秤和智能手环，每次路过都忍不住进来看看有什么新品。今天发现一款宠物自动喂食器，很有意思！”截至2024年底，小米集团已在巴西开设6家官方店，并通过与零售商合作建立近1万个销售点，市场版图持续扩大。

中国家电品牌为何能在巴西热销？小米店员米歇尔向记者分享了他的观察：“巴西人对智能家电的需求日益增长，中国家电品牌更新迭代快、功能丰富。每天都有顾客来店里咨询扫地机器人、咖啡机这类便捷好用的小家电。”

在积极搭建销售网络的同时，中国企业也在大力推进本地化生产。去年12月，美的集团位于波苏阿雷格里市的冰箱和洗衣机工厂已进入量产新阶段；海信集团则在去年5月实现了电视和空调的本土化生产。巴西瓦加斯基金会经济学家夏华声表示：“中国企业具备产业链优势，如今‘中国智造’飞速发展，中国智能家电在全球市场的竞争力持续增强。”

行

电动汽车，驶上埃及街头

本报记者 沈小晓

埃及首都开罗，街头熙熙攘攘，车辆川流不息。繁忙的主干道上，越来越多的电动汽车正悄然改变着这座城市的出行方式。

不久前，中国电动汽车品牌极氪在开罗开设了首家门店，展厅宽敞明亮，多款车型一字排开。42岁的埃及工程师阿卜杜拉推开店门，径直走到极氪001车型旁，迫不及待地坐进驾驶舱。大尺寸中控屏、全液晶仪表盘、阿拉伯语和英语双语的智能语音助手……各种内部设计让他眼前一亮。“科技感太强了，这跟我以前开的车完全不一样。”他一边感叹，一边向销售顾问询问车辆续航里程、充电方式以及售后服务等问题。

试驾结束后，他满意地点头，“这车开起来顺滑、安静，动力也很足。更重要的是价格合理，充电也越来越方便。”考虑一番后，他决定下单。

如今在埃及，像阿卜杜拉这样的电动汽车消费者越来越多。“最近一年来，燃油价格不断上涨，很多客户开始考虑购买电动汽车。”当地汽车销售阿米尔告诉本报记者，如今每10名购车者中，至少有3名会询问电动汽车。“比亚迪、吉利、名爵等中国品牌车型丰富、价格亲民、续航能力强，很受消费者欢迎。”

埃及政府近年来大力推广新能源汽车，出台了一系列优惠政策，包括电动汽车“零关税”进口、购车补贴以及大规模扩建充电网络等。截至目前，埃及已建成超过1200个充电站。根据埃及汽车产业本土化战略，到2030年，电动汽车占该国汽车总量的比例将提高至10%。

随着市场需求不断增长，埃及政府积极吸引外国车企在当地建厂，以推动电动汽车产业本地化发展。中国企业敏锐地捕捉到这一机遇，加快了在埃及的投资步伐。2024年，埃及GV投资公司与中国一汽集团达成合作协议，计划今年上半年在埃及组装生产多款车型。北汽集团也在2024年10月与埃及阿尔坎公司签署协议，将在埃及建设一座占地12万平方米的电动汽车制造工厂，预计2025年底投产。

埃及副总理兼工业和交通部长瓦齐尔表示，与中国企业合作将助力埃及成为区域工业中心，提高该国汽车制造业本地化水平，并创造大量就业机会。

“中国是全球电动汽车行业的领导者。”埃及汽车行业专家加迈勒·阿斯卡尔表示，埃及电动汽车市场正在快速扩大，埃中双方在新能源领域的合作前景广阔。

《 人民日报 》（ 2025年04月01日 18 版）