打通医养结合发展瓶颈

【专家视点】

积极应对人口老龄化，是关乎亿万老年人安康福祉的时代重任，也是推动社会可持续发展的重要战略。国家统计局数据显示，截至2024年底，我国60岁及以上老年人口达3.1亿人，占全国总人口的22.0%，其中65岁及以上人口2.2亿人，占全国总人口的15.6%。党的二十大报告提出，“实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业”。今年的《政府工作报告》强调，“积极应对人口老龄化，完善发展养老事业和养老产业政策机制”。立足构建中国式现代化治理体系的战略高度，着力破解医养资源分配不合理、服务供需错位、制度创新不足等关键难题，加速推进医养结合服务从试点突破向系统性制度变迁跨越，是积极应对人口老龄化的一个关键所在。

党的十八大以来，我国医养结合实现了跨越式发展。长期护理保险试点覆盖多个城市并联动诊疗支付改革与税收减免，累计惠及超百万失能老人；“智能云诊室”服务超千万人次，技术赋能显著。京津冀、成渝等地探索跨域服务互认促进资源共享；山西、重庆构建接续服务体系加速优质资源下沉。《关于加快发展养老服务业的若干意见》《“健康中国2030”规划纲要》《关于促进医养结合服务高质量发展的指导意见》等系列政策协同发力，助推标准化建设，为新时代改革深化奠定了坚实基础。

也要看到，医养结合仍面临诸多挑战，亟须采取有力措施予以破解。政策协同效能不足、资源配置结构性失衡以及支付体系韧性存忧，严重制约了医养资源的系统整合与服务效能提升；智慧技术供需错配问题突出，基础设施智能跃迁与数据应用深度不足并存，加剧了服务网络梯度断层现象；人才结构不合理、土地集约利用难等问题，也严重阻碍了医养结合的系统性突破。

针对当前突出问题，深化体制机制创新，可重点推进三项改革：促进政策协同，制定全国统一的老年人综合照护需求分级规范，整合涉老标准，促进政策工具箱深度耦合；进一步完善长期护理保险制度，扩大试点范围，探索医保、商保与财政补贴联动机制；升级监管能力，率先在条件具备的城市或地方建立康养服务资质互认标准，形成具有全国示范价值的区域协同监管样板。

实施科技赋能工程，推动医养服务能力结构性跃升。重点推进四项举措：一是重点支持可穿戴监护设备并构建“5G+AI”远程服务体系，发展“虚拟养老院”，推动居家医养结合服务智能化；二是建设国家智慧健康养老大数据平台，开发健康预测模型与虚拟现实认知训练等数字疗法场景，推广智能辅具租赁服务，加速创新产品应用；三是完善发展养老事业和养老产业政策机制，支持示范项目与机构转型；四是加快补齐农村养老服务短板，充分利用乡村公共设施、闲置校舍，着力发展普惠养老服务，科技赋能激活数智转型，促进资源云端下沉，实现医养服务能力全面提升。

健全人才培养体系，破解医养服务供给侧瓶颈。深化教育改革，实行专业设置动态调整机制，推动普通高校、职业院校增设老年医学、康复护理等专业；畅通职业通道，建立养老护理员与护士资格及职称的相互认可与衔接机制；创新志愿模式，建设全国银龄志愿服务数据库，实施“时间银行”全国通兑制度，形成代际反哺的可持续服务生态，为实施积极应对人口老龄化国家战略提供强有力人才支撑。

创新要素保障机制，筑牢医养服务可持续发展根基。应从三个层面入手：建立涵盖建设用地、金融支持等要素的政策保障清单，探索将医养用地纳入省级国土空间规划专项保障用地目录；完善社会资本参与机制，对政府和社会资本合作模式养老项目给予特许经营期延长支持，对养老不动产投资信托基金产品实施税收递延政策；强化风险防控体系建设，建立全国统一养老服务纠纷调处平台，开发专属责任险，强化养老服务的风险防控能力，确保医养服务可持续发展。

（作者：杨韡韡，系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、北京工业大学经济与管理学院副教授）