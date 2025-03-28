中医药行业发展交流会暨《中医药零售行业发展报告》发布会在京举行

3月26日，中医药行业发展交流会暨《中医药零售行业发展报告》发布会在人民日报社新媒体大厦举行。国医大师李佃贵，中国商业联合会执行会长、中国中药协会执行副会长、中国连锁经营协会副会长，以及近百家制药企业、医药零售企业代表齐聚一堂，围绕中医药零售新业态开展深度交流，携手探寻高质量发展的创新路径。

人民数据董事长、总经理郭亚飞致辞表示，当前，中医药行业发展面临结构性矛盾，转型升级势在必行。尤其是在“数据要素×医疗健康”等一系列顶层设计推动下，探索数智化与供应链深度融合，为促进中医药产业系统性提质增效提供了路径。未来，人民数据将充分发挥自身优势，用可信数据为中医药产业健康发展提供助力，用数智赋能中医药高质量发展。

中国商业联合会执行会长王民在致辞中指出，伴随宏观经济回升向好，居民收入改善，消费意愿增强，健康消费成为新热点。然而，中医中药市场仍面临挑战，亟需破局。中国商业联合会愿积极搭建平台，多维度赋能医药连锁企业，助力其创新发展。他同时表示，提振消费需多措并举。一是改善预期，增强消费信心；二是分类施策，满足不同群体消费需求，吸引境外消费；三是顺应居民生活服务需求增长，增加优质新兴服务供给；四是加强融合消费，打破业态界限，推动产业融合创新。

会上，人民数据发布《中医药零售行业发展报告》。《报告》显示，中医药零售行业未来发展前景广阔，多重驱动因素正塑造行业新生态。在政策支持、市场需求、文化自信与技术创新的共同作用下，企业深度变革、市场自律、文化赋能成为关键驱动力。企业通过构建现代运营体系实现精细化管理，市场自律推动规范化发展，文化赋能则强化消费者对中医药价值的认同。同时，智能技术的引入正在全维度重塑中医药产业链形态，推动行业从经验驱动向“数智”驱动的转型，构建起“质量可溯、需求可测、资源可控”的智慧产业体系。

中国中药协会执行副会长刘张林表示，近年来，国家大力支持中医药发展，相关政策为行业指明“守正创新”方向。面向未来，协会将聚焦三大方向：以科技赋能传统，解决“药材溯源难”“疗效评价难”等痛点；以标准引领升级，建立与国际接轨的质量标准体系；以文化滋养生活，鼓励开发生活化产品，让中医药融入日常。

中国连锁经营协会副会长武瑞玲认为，中医、中药是中国文化和医药发展历史长河中的宝贵财富和灿烂瑰宝，期待有更多的国药品牌成为国潮品牌，能坚守本色、传承精髓、加强创新、连锁发展，并通过内部孵化和跨界合作等创新营销方式，满足公众对健康养生的需求，努力实现高质量发展。

中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副总经理、北京同仁堂国药有限公司董事长顾海鸥表示，近年来，国家对中医药的扶持政策，不仅为行业指明了方向，更赋予老字号“破茧重生”的底气。当前，健康中国战略与消费升级浪潮正催生中医药服务的新范式——既要满足国民对中药材真材实料的刚性需求，更要回应年轻人对药食同源、治养结合的多元期待。

谈及构建国际消费中心城市“一刻钟便民生活圈”问题时，北京市商业联合会会长傅跃红认为，中医药是便民生活圈中重要的组成部分，北京市商联会作为5A级枢纽型社会组织，将继续深化品质服务跃升行动，服务行业会员单位的高质量发展，打造更具温度的北京服务品牌，为人民的美好生活做出不懈的努力。

中国中医科学院学部委员、国医大师李佃贵在发言中对于中医药未来发展，提出三点期望：一是坚守“医+药”结合优势，打造集医疗、养生、文化传承为一体的生态平台；二是汇聚各方中医力量，挖掘整理民间经典良方，通过交流研讨和临床实践，形成实用知识体系，攻克疑难病症；三是拥抱数智化，借助现代科技将中医师经验转化为智能诊疗模型，让数据为中医诊疗提供科学依据，推动中医药服务突破地域限制，走向更广阔的天地。

圆桌论坛

圆桌论坛环节，与会嘉宾围绕“道地化、专业化、国潮化、国际化、数智化、生活化”六大核心方向，共同探讨中医药的传承创新与产业发展未来。

马应龙药业集团股份有限公司党委书记、集团副总经理、马应龙大药房董事长宋志奇表示，中医药企业要坚守初心，致力于提供高品质、高质量的产品，秉承“治未病”理念，拓展大健康领域，深入挖掘经典名方。烟台张裕集团有限公司党委副书记/总经理、烟台中亚至宝药业有限公司董事长冷斌认为，中医药年轻化是时代潮流，中医药企业要创新包装、产品、品牌，适应年轻消费者的消费习惯。他表示，坚守初心，与时俱进，方能迎接时代发展，企业需不断探索，共谋中医药繁荣发展。山东福牌阿胶药业有限公司总裁杨铧提到，数智时代，数据分析和洞察对于企业发展和决策非常重要，通过建立大模型，对特定场景、人群进行分析，将有助于在细分市场取得突破，助力企业打造细分场景下的大单品。要以消费者听得懂的语言解释产品，结合潮流化的传播方式，这样才能顺应时代的发展，不断做大做强。

谈及零售药房未来发展，衡水以岭药业董事长兼石家庄以岭药业股份有限公司零售部总经理纪珍强指出，药房及国医馆面临客流减少挑战，需发挥慢病管理与专业服务优势，不断创新服务模式，通过慢病管理活动、场景化体验及健康课程等方式，提升顾客体验，以应对零售环境变化。吉林敖东世航药业股份有限公司董事长刘宝臣认为，在患者康复调理的阶段，零售药房将会成为医院很好的补充，为患者提供专业的咨询服务，为患者康复保驾护航，这也是零售药房存在的重要价值。广盛原中医药有限公司董事长徐胜谈到，当前医药行业正面临显著变革，未来可通过构建中医药综合体、专业中医馆及中药堂，结合道地药材、经典名方与大健康产品，共同推动健康中国建设。