健康“医”点通
如何判断花粉过敏还是感冒？专家解答
陈子源
2025年03月28日08:57 来源：人民网
春光明媚的三月，本是踏青赏花的好时节，对过敏体质的人而言，这个美好时节却伴随着喷嚏、流涕、眼睛痒等过敏症状，叫人苦不堪言。关于花粉过敏，人们还有很多疑惑，人民网采访了成都市中西医结合医院过敏反应科主治医师杨黎鸿为大家解答。
(责编：乔业琼、吕骞)
陈子源
春光明媚的三月，本是踏青赏花的好时节，对过敏体质的人而言，这个美好时节却伴随着喷嚏、流涕、眼睛痒等过敏症状，叫人苦不堪言。关于花粉过敏，人们还有很多疑惑，人民网采访了成都市中西医结合医院过敏反应科主治医师杨黎鸿为大家解答。
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