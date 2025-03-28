首个国产结核病疫苗启动临床试验

本报北京电（记者王美华）3月24日，我国首个自主研发的新型结核病mRNA疫苗在首都医科大学附属北京胸科医院启动临床试验，首批纳入36名研究参与者接种疫苗，该院副院长李亮作为首位研究参与者接种了疫苗。

“这一刻，我等了太多年！”作为一名从事30多年结核病诊疗工作的临床医生，李亮一直十分关注mRNA疫苗的研究动向，“很幸运能成为这个疫苗研究实验的首位研究参与者，我对这个疫苗很有信心，希望在不远的将来，它能成为终结结核病的重器。”

作为全球最古老的传染病之一，结核病至今仍在威胁人类健康。当前，世界上唯一获批的结核病疫苗——卡介苗可预防婴幼儿重症结核病，但对青少年和成年人的保护作用有限。研发针对青少年和成年人的有效结核病疫苗已成为全球科研工作者亟待攻克的难题。

“近年来，mRNA疫苗凭借安全性高、诱导特异性免疫应答能力强等显著优势，成为疫苗研发领域的新星。”疫苗研发负责人、北京胸科医院细菌免疫室主任逄宇介绍，团队历经大量艰苦细致的工作，从结核分枝杆菌多途径代谢的20余个候选抗原中，层层遴选出10种优势抗原并进行组合，最终成功筛选到具有最佳保护效果的3种组合。

动物实验显示，该新型mRNA疫苗的保护效力较卡介苗提高了20倍以上，展现出巨大潜力。“若一切顺利，这款具有自主知识产权的结核病mRNA疫苗有望实现临床上市。”逄宇介绍，届时将惠及超过3亿结核潜伏感染者和1亿结核病感染风险人群，并计划推广至全人群接种，将有效降低结核病发病率和感染率，控制结核病传播。

除了mRNA疫苗，北京胸科医院当日还发布了结核病舌拭子检测技术、基于声学生物标志物的AI智能诊断大模型、抗结核新药以及贝达喹啉9个月治疗耐药结核病方案。