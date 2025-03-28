全面行动，加速终结结核病

本报北京电（记者陈静文）今年3月24日是第30个“世界防治结核病日”。近日，由北京大学社会化媒体研究中心主办的“全面行动，全力投入，加速终结结核病流行”研讨会在京举行。与会专家认为，结核病可防可治可终结，但加速终结其流行需要全社会共同努力。

“自2000年以来，全球为抗击结核病所作的努力已经挽救了约7900万人的生命。”世界卫生组织驻华代表处协调员乔建荣介绍，然而当前挑战依然严峻。2023年，全球每天仍有近3万人新发结核病、3500人死亡。世界卫生组织驻华代表处技术官陈仲丹介绍，对比全球终结结核病2025年里程碑目标，发病率和死亡率的降幅仅实现目标的1/6和1/3，消除患者家庭灾难性支出的目标也仅完成一半，严重滞后于预期进展。

“防控进展很大程度上受资金的制约。”乔建荣指出，“自2019年以来，全球用于结核病预防、诊断和治疗服务的资金持续下降，远远低于全球需求和各国承诺的目标。”

2024年11月28日，国家疾控局、国家卫生健康委等9部门印发《全国结核病防治规划（2024—2030年）》，为我国全面加强结核病防治工作指明了方向。中国疾病预防控制中心结核病预防控制中心主任赵雁林介绍，当前，中国结核病防控正按照规划，围绕强基层、固基础、保基本的部署，以结核病关爱行动、无结核社区和社会动员行动为抓手，点、线、面逐步推进，努力朝着终结结核病流行的目标迈进。同时，在公共政策指导下，我国防治结核病财政经费逐步增加，医保报销比例也稳步提高，目前多地报销比例已超70%。

赵雁林指出，下一步，我国结核病防控应重点关注以下方面：提高结核病患者发现率；降低患者经济负担；促进新技术和新工具落地并提升其效益成本比；增强公众对结核病防治核心知识的知晓率；创新结核病防治模式，加强科技支撑。此外，耐药结核病也是需要引起重视的问题。中国疾病预防控制中心结控中心副主任张慧强调，进一步控制耐药结核病流行，要在规范诊疗、开展早期耐药筛查、减轻患者经济负担上下功夫。