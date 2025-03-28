春季过敏，你中招了吗？

问：

春日回暖，万物复苏，本是踏青赏花的好时节，但是许多过敏人士饱受喷嚏、流涕、鼻塞、眼痒、皮肤瘙痒等症状困扰。春天来了，过敏人群该怎么办？

答：

北京中医药大学东方医院眼科主任医师周剑及其研究生郝亚文

北京中医药大学东方医院皮肤科医生姚荣

春季过敏原较多，需重点防范两类环境致敏因素：户外以树木花粉为主，柏树、杨树、梧桐、桉树产生的细小花粉能随风远播，建议过敏人群外出前查询当地花粉监测指数；室内常见的过敏原包括尘螨、宠物皮屑和霉菌，居家需加强床品换洗、地毯清洁等卫生管理。

随着花粉、柳絮等季节性过敏原浓度攀升，叠加紫外线辐射增强，春季成为特应性皮炎等过敏性皮肤病的高发时段。此时易出现皮肤红疹、瘙痒、蜕皮等症状，应避免直接抓挠刺激，立即用清水冲洗过敏区域去除残留致敏物，再用干净毛巾包裹冰块冷敷15—20分钟，可有效缓解瘙痒红肿。若症状持续加重或出现破溃感染，需及时就医治疗。

春季过敏常伴有全身性症状，常见还有过敏性结膜炎，其症状包括：结膜充血、眼周发红肿胀、眼睛瘙痒、有灼烧感和异物感、眼睛分泌物增多、流泪等。此时，要尽量避免或减少接触过敏原，眼部清洁及冷敷可缓解症状。若出现畏光、眼痛、眼红等症状且数天未缓解，需及时去医院眼科就诊。

部分患者还伴有过敏性鼻炎。出现鼻塞、流涕等症状时，莫要混淆过敏性鼻炎与感冒。两者初期均可能出现水样鼻涕、鼻塞症状，但存在关键差异：普通感冒常伴咽痛、发热等症状；而过敏性鼻炎病程较长，以鼻痒、阵发性水样涕为主，鼻塞症状较轻但持久，部分患者可能合并咳嗽或眼痒、流泪等症状。若这些症状持续超过10日无缓解，或同时出现眼/呼吸道症状，需警惕过敏性鼻炎，建议及时就医鉴别。

过敏可以发生在各年龄段的人群，但主要发生于儿童及青壮年。研究发现，过敏更易“盯上”这些人群：有过敏家族病史，父母一方过敏，子女患病风险增加；免疫系统尚未成熟的儿童青少年；经常熬夜或压力大导致免疫紊乱的人群；长期生活在花粉浓度高的地区，长期从事户外作业或接触污染空气者。这些人群需提前采取预防措施。

怎样预防春季过敏？

第一道防线：外出防护

花粉浓度高峰时段（通常晴天午后）建议减少外出，必须外出时应佩戴口罩、护目镜，穿长袖衣物形成物理屏障。驾车时关闭车窗开启内循环，归来后立即清洗裸露部位，用生理盐水冲洗鼻腔。

第二道防线：室内防护

在花粉高发时段，需保持家里门窗紧闭，可使用空气净化器。要定期清洗床单、被罩、枕套，清洗后高温暴晒。定期吸尘清洁地毯，空调滤网也需定期更换。

第三道防线：药物预防

过敏严重者可在医生指导下，于花粉季前2—4周开始使用预防性药物。抗组胺药可缓解喷嚏流涕，鼻用激素能减轻炎症反应，但需注意：抗组胺药可能引发嗜睡、注意力不集中，开车人群、高空作业者慎用；激素类药物需严格遵医嘱，不可自行停药，以免过敏加重。

需要注意的是，如果拖着不治，部分花粉过敏患者可能从鼻炎逐渐发展为过敏性咳嗽、哮喘，这一过程平均5—10年，甚至可能出现食物交叉过敏，如对苹果、桃子等水果过敏。早诊断、规范治疗可有效阻断这一进程。

过敏虽难以根治，但可通过规范管理有效控制。日常应保持规律作息、充足睡眠，避免辛辣饮食及酒精刺激。对于单一严重过敏原，可开展脱敏治疗（疗程通常3—5年）。重症过敏患者更需医生指导制定个性化方案，结合环境控制、生活方式调整和药物治疗，逐步回归正常生活。

特别提醒，不要轻信“一针根治过敏”的广告，抗过敏药物虽不会成瘾，但长期使用需监测副作用。科学应对过敏是场持久战，掌握正确知识、遵循专业指导，方能占据主动。

（本报记者王美华整理）